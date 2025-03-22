「面對新挑戰」菲陸軍建軍128週年 重心從安內轉攘外
菲律賓陸軍今天慶祝建軍128週年，陸軍司令賈里多表示，陸軍的發展策略正從「安內」轉型到「攘外」，以面對新的安全挑戰。
賈里多（Roy Galido）在建軍128週年慶祝活動上說，菲律賓陸軍在成功削弱內部的共產黨游擊隊與恐怖組織威脅之後，現在開始聚焦於保護國土、沿岸以及主權不受外國侵犯。
雖然賈里多沒有點名任何國家，但菲律賓不時因南海主權爭議而與中國發生衝突。
賈里多說，陸軍作戰策略的轉變符合「全面群島防禦概念」（CADC），確保菲律賓陸海空三軍無縫協同作戰。
菲律賓武裝部隊自80年代起忙於清剿國內共產黨游擊隊新人民軍、穆斯林叛軍，90年代又開始與獲蓋達組織支持的恐怖分子周旋。
2012年菲中發生黃岩島（又稱民主礁）對峙事件，當時的艾奎諾三世政府體認到海洋防衛的重要性，推出「主動群島防禦戰略」（AADS），2021年菲律賓陸戰隊又推出「群島海岸防禦」（ACD）概念。
現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上台後，提出「全面群島防禦概念」，把防衛範圍擴大至菲律賓東方班哈姆高地（Benham Rise）和西菲律賓海（West Philippine Sea）等海域。
「西菲律賓海」是指菲律賓領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。
賈里多說，陸軍的轉型努力包括加強保護戰略要地、重振預備役部隊、提升偵察能力、強化步兵機動性。此外，陸軍也設置了特別的海上和防空部隊，把作戰範圍延伸至整個菲律賓群島。
小馬可仕總統出席了這場活動，期勉擁有11萬兵力的菲律賓陸軍「追求卓越、磨練技能、擁抱創新」，並承諾會提升三軍的能力與軍人的福利。
菲律賓陸軍成立於1897年3月22日。
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