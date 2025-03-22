全面重啟！英希斯洛機場昨大停電 將增派數百名人員、加開航班
英國衛報報導，英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）22日表示，機場歷經21日的大規模停電後，「航班已經恢復」，且機場目前已「全面恢復營運」。他們補充，已增派數百名工作人員協助清理積壓的航班。
希斯洛機場聲明表示：「我們可以證實，希斯洛機場今天已經開放並全面恢復營運。機場所有團隊持續盡其所能，支援受到昨天變電站火災導致停電影響的乘客。我們在各航廈增派數百位同仁，並增加航班，以便讓額外萬名旅客能透過希斯洛機場旅行。今天搭機的旅客應與航空公司聯絡，詢問關於搭乘航班的最新資訊。」
希斯洛機場21日因附近變電站起火而關閉。倫敦消防隊稱，火警原因是為機場供電的變電站發生火災，導致機場大面積停電，尚未確定起火原因，暫時無證據顯示起因有可疑。
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