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以色列國安局長遭開除掀抗議 最高法院決定暫緩

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導
以色列最高法院暫時凍結國家安全局局長巴爾解職的決定。美聯社
以色列最高法院暫時凍結國家安全局局長巴爾解職的決定。美聯社

以色列最高法院今天發布禁制令，暫時凍結國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）遭解職的決定。抗議群眾已連續第4天上街反對巴爾遭開除。

路透社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）上週宣布，他已對巴爾失去信心，打算將他解職。本週，數以萬計民眾響應耶路撒冷與特拉維夫的示威活動，抗議巴爾遭開除；批評人士認為政府此舉是企圖削弱國家機構。

企業家阿爾寧（Uri Arnin）在尼坦雅胡的耶路撒冷住所外抗議，他說：「我看到的是，我們過去所認識的以色列的路將走到盡頭。我們非常擔憂，這可能是以色列作為民主國家的最後日子。」

他說：「我們來到這裡試圖改變方向，但可能性並不高。」

根據法院聲明，最高法院的裁決將讓法院審議反對將巴爾革職的請願，最遲將在4月8日做出裁決。開除巴爾的提案是在本月20日獲得內閣批准。

發起請願的運動人士表示，將巴爾解職的行動，以及國安局對卡達與尼坦雅胡辦公室幕僚之間疑似有財務關係的調查，都存在明顯的疑慮，但還不止於此。

本身是律師的以色列「優質政府運動」（Movementfor Quality Government）創辦人沙拉嘎（Eliad Shraga）說：「這不僅僅與巴爾有關，甚至不僅僅與尼坦雅胡核心圈和卡達之間的可疑關係有關。」「優質政府運動」是反貪腐組織，發起請願反對將巴爾解職。

沙拉嘎說：「這實際上與以色列民主息息相關，這關係到法治。」

在巴爾遭到解職之前，尼坦雅胡支持者與國安局人士相互敵對了兩年多，雙方因導致巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日攻擊事件發生的疏失相互指責，關係急轉直下。這起攻擊案是以色列歷史上最嚴重的安全災難，也是加薩戰爭的導火線。

巴爾曾是代表以色列談判停火與人質釋放的主要人員之一，他曾暗示將在任期於18個月內結束前辭職，承擔國安局未能預先阻止哈瑪斯攻擊的責任。

尼坦雅胡在國會擁有堅定的多數優勢，且在強硬派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）回歸的支持下，一直都對抗議活動置之不理。

尼坦雅胡在社群媒體平台X上發文說：「不會有內戰！以色列是一個法治國家，依據法律，由以色列政府來決定誰將領導國家安全局。」

以色列 國安局 關係

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與尼坦雅胡關係僵 以色列國安局長遭開除

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