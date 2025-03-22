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蘇丹兩年內戰關鍵一役 軍方奪回總統府

中央社／ 蘇丹喀土穆21日綜合外電報導
2025年3月21日，蘇丹武裝部隊人員聚集在喀土穆市中心的總統府。新華社
2025年3月21日，蘇丹武裝部隊人員聚集在喀土穆市中心的總統府。新華社

蘇丹軍隊今天從「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）手中奪回總統府，重創這個準軍事團體；「快速支援部隊」則回以無人機攻擊，導致新聞工作者和軍人喪命。

法新社報導，這是雙方交戰兩年來，蘇丹軍方最重要的勝仗之一，即便這未能讓蘇丹軍隊完全控制首都喀土穆（Khartoum），至少也占了上風；蘇丹其他地區則仍陷入分裂。

軍方消息人士說，在青尼羅河（Blue Nile River）河畔的總統府內，國家電視台正轉播戰士們慶祝的場景，接著有3名工作人員和一群軍隊人員在無人機攻擊中喪生。

不具名消息人士說，在這些人「報導軍隊收復共和宮（Republican Palace）」的同時，「快速支援部隊」對這個地點發動單程攻擊無人機空襲。

蘇丹新聞部長艾瑟（Khalid al-Aiser）說，國家電視台製作人、影音記者和司機均身亡。

「快速支援部隊」在通訊軟體Telegram發布聲明說，已在總統府周圍展開「閃電行動」，「擊斃超過89名敵方人員，摧毀多輛軍用車」。

「快速支援部隊」矢言「爭奪共和宮的戰役還未結束」，旗下戰士還在附近。

蘇丹敵對將領之間的奪權之爭始於2023年4月15日，當時喀土穆許多地區很快就落入「快速支援部隊」手中。

近兩年來已有數萬人命喪戰火，逾1200萬人流離失所，包括超過半數的喀土穆首都圈戰前估算人口，引發聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）口中的「非洲大陸前所未見的人道危機」。

蘇丹軍隊吃了數月敗仗後，去年底在蘇丹中部發起反攻，戰況似乎出現逆轉。

國際危機組織（International Crisis Group）非洲之角（Horn of Africa）主任波斯韋爾（Alan Boswell）說，蘇丹軍方奪回象徵主權的總統府，「對快速支援部隊來說是重大打擊，對武裝部隊而言則是巨大象徵性勝利」。

他說：「這是戰爭的重要轉折點，快速支援部隊很難辯稱這是戰術性撤退，也很難假裝這次失敗沒什麼大不了。」

他還說，如果軍方收復喀土穆，就會面臨抉擇，看是要「發動更多戰爭，或轉而嘗試透過和平談判終結這一切」。

喀土穆 總統府 蘇丹

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