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日本外相岩屋毅：為早日舉行日中韓峰會加速準備

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
3月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在日本東京出席日本首相石破茂集體會見中日韓三國外長。新華社
3月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在日本東京出席日本首相石破茂集體會見中日韓三國外長。新華社

日本外相岩屋毅22日出席外長會談後的聯合記者會，就日中韓峰會表示，三國外長「達成共識，將為了儘早在合適的時間舉行而加速各項作業」。

日本、中國與南韓的外交首長22日在東京舉行第11次3國外長會議，時值地緣政治不確定性日益增加，東亞各國尋求在區域安全與經濟問題上達成共識。

日本外務大臣岩屋毅在會議開始表示：「鑒於日益嚴峻的國際形勢，我認為我們可能確實處於歷史轉捩點。」參加這場會議的還有中國外交部長王毅與南韓外交部長趙兌烈。

岩屋毅補充說：「這使得透過對話與合作克服分歧與對抗變得更為重要。」

這是3國外交首長自2023年以來首次會晤，預計將討論從北韓核武到貿易等多項議題，並將為繼去年首爾峰會之後的3方領袖峰會鋪路。

岩屋毅另將與中國和南韓外長舉行雙邊會談，其中包括與北京6年來的首次高層經濟對話。

南韓 外交部 日本

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