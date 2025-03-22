日本外相岩屋毅：為早日舉行日中韓峰會加速準備

日本外相岩屋毅22日出席外長會談後的聯合記者會，就日中韓峰會表示，三國外長「達成共識，將為了儘早在合適的時間舉行而加速各項作業」。

日本、中國與南韓的外交首長22日在東京舉行第11次3國外長會議，時值地緣政治不確定性日益增加，東亞各國尋求在區域安全與經濟問題上達成共識。

日本外務大臣岩屋毅在會議開始表示：「鑒於日益嚴峻的國際形勢，我認為我們可能確實處於歷史轉捩點。」參加這場會議的還有中國外交部長王毅與南韓外交部長趙兌烈。

岩屋毅補充說：「這使得透過對話與合作克服分歧與對抗變得更為重要。」

這是3國外交首長自2023年以來首次會晤，預計將討論從北韓核武到貿易等多項議題，並將為繼去年首爾峰會之後的3方領袖峰會鋪路。

岩屋毅另將與中國和南韓外長舉行雙邊會談，其中包括與北京6年來的首次高層經濟對話。