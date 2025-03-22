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第11次韓中日外長會議會後 岩屋毅：為舉行日中韓首腦會談加速準備

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本首相石破茂21日集體會見中日韓三國外長。（圖／取自大陸外交部）
日本首相石破茂21日集體會見中日韓三國外長。（圖／取自大陸外交部）

第11次韓中日外長會議22日在日本東京舉行，南韓外交部長官趙兌烈、大陸外交部長王毅、日本外務大臣岩屋毅與會。共同社報導，岩屋毅在會談後的聯合記者會表示，針對日中韓首腦會談，三國外長「達成了一致，將為了儘早在合適的時間舉行而加速各項作業」。

韓聯社報導，趙兌烈在會議開場白中表示，去年韓中日領導人會議時隔四年在首爾重啟，不讓三國合作勢頭中斷尤為重要，因此此次會議具有特別的意義。三方應維持當前積極趨勢。

趙兌烈強調，當前三國合作的方向為充實合作內容、將合作制度化、加強讓國民可切實感受的合作、實現為全球和平與繁榮作出貢獻的合作，韓半島和平與穩定是東亞及世界和平與繁榮的必要條件。他還說，希望在今天的會議中，三方能就北韓問題坦誠交談。

王毅表示，中日韓三國合作是東亞發展潛力最高的合作框架。三國正努力儘快重啟自貿協定談判。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，在這重要時期，三國應正視歷史，面向未來，守護、發展和促進中日韓合作。

岩屋毅則表示，目前國際局勢艱難，正處於歷史轉捩點，努力通過合作克服分裂和對抗至關重要。三國作為鄰國有時會面臨難題，但即便如此，通過坦誠對話，同時推進面向未來的交流與合作是三國的共同利益，也對促進地區與國際社會的和平與繁榮極其重要。

另外共同社報導，王毅在日中韓三國外長會談中指出，今年是抗日戰爭勝利80週年，發言制約日本稱只有真誠反省歷史，才能開創未來。

三國 抗日戰爭 日本

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