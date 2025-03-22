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葉門叛軍發射飛彈 以色列軍方稱已攔截
以色列軍方表示，以軍21日攔截一枚從葉門射出的飛彈。以軍前一天才擊落2枚葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝分子發射的彈道武器。
與伊朗結盟的「青年運動」宣稱射彈是他們所為，青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）22日凌晨透過電視轉播的聲明表示，他們朝以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場（Ben GurionAirport）發射一枚彈道飛彈。
路透社報導，薩里稱這次攻擊是青年運動48小時內對以色列發動的第3次打擊。
薩里向航空業發出警告，稱班古里昂機場「對航空旅行來說已不再安全，在以色列結束對加薩（Gaza）侵略及封鎖解除前，還會持續攻擊」。
不過班古里昂機場網站似乎如常運作，排定的航班正常列出。
青年運動軍事發言人薩里還說，青年運動在紅海對美國航艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）發動攻擊，不過沒有提供相關證據。
青年運動為反擊美國本月稍早的攻擊，日前矢言要升高攻擊情勢，包括鎖定以色列。美軍的攻擊可謂總統川普今年1月上任以來，在中東地區規模最大的軍事行動，造成至少50人身亡。
青年運動已誓言擴大攻擊以色列目標，以報復經幾週相對平靜後，以色列又對加薩恢復空襲，造成數百人喪生。
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