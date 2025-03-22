快訊

「砰」！清水樓塌傳巨響…房子狂搖！ 住戶以為地震、炸彈急喊醒小孩「快跑」

賈永婕被葛斯齊影射「為徐家人放消息」！凌晨再發聲「11字」嗆狗仔

北檢讓司法人士看不下去！游盈隆分析「震撼後果」：柯文哲豁出去了

德法英外長聯合聲明 籲立即恢復加薩停火

中央社／ 柏林21日綜合外電報導

以色列軍方在加薩走廊（Gaza Strip）繼續推動重啟的攻勢，德國、法國與英國的外交部長今天晚上呼籲「立即恢復」加薩停火。

法新社報導，以色列本月18日對這個飽受戰火蹂躪的地區發動新一輪攻勢，破壞自1月19日停火以來取得的相對平靜。

德法英3國外長發表聯合聲明表示：「以色列恢復對加薩空襲，對加薩人民而言是往後倒退一大步。我們對平民傷亡狀況深感震驚，緊急呼籲立即恢復停火。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天稍早揚言，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）若不釋放剩餘關押在加薩的人質，以色列將併吞加薩走廊部分地區。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）與英國外交大臣拉米（David Lammy）呼籲「有關各方重新展開談判，以確保停火全面落實並成為永久停火」。

他們說，哈瑪斯必須釋放數十名仍關押在加薩走廊的人質，且哈瑪斯「不得再治理加薩或對以色列構成威脅」。

這3個盟國表示，以色列必須「充分遵守國際法」，讓援助物資運入加薩走廊。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

延伸閱讀

以色列防長揚言併吞局部加薩 逼哈瑪斯釋放人質

以色列攔截葉門飛彈 擴大加薩地面軍事行動！密集轟炸當地

以人質遭哈瑪斯拘禁491天 獲釋才知妻女遇害怒問：聯合國在哪？

與尼坦雅胡關係僵 以色列國安局長遭開除

相關新聞

川普稱無意與中國發生軍事衝突「但做好準備」！ 將與習近平討論關稅

美國總統川普20日否認《紐約時報》報導指，全球首富馬斯克前往國防部聽取針對中國的秘密軍事計畫。川普21日強調，美國無意與...

倫敦希斯洛機場關閉約18小時後重啟！多架航班復飛 起火原因無可疑

全球第二繁忙機場英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因附近變電站起火而在21日關閉約18小時後，截至當...

樞機主教：教宗漸恢復體力 治療後須重新學說話

羅馬天主教樞機主教費南德茲（Victor Manuel Fernandez）今天說，教宗方濟各（Pope Francis...

以色列防長揚言併吞局部加薩 逼哈瑪斯釋放人質

以色列國防部長卡茲今天揚言，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）若不釋放剩餘關押在加薩走廊（GazaStrip）的以色列...

維護運河區域安全 美國將與巴拿馬聯合軍演

為了進一步強化和巴拿馬的軍事合作，美軍將派出直升機以及運輸機，與巴拿馬安全部（Ministerio de Segurid...

美中台博弈／川普亞洲政策要打什麼牌？台日澳嚴陣以待

美國總統川普現在的外交政策，多側重烏克蘭與俄羅斯，間及中東與以色列，亞洲政策還無暇顧及，但是從目前政策的蛛絲馬跡，已經讓亞洲國家嚇得冷汗直流，不知道川普政府會有什麼怪招，有三件事特別值得注意。 無論日本、澳洲或台灣，都要重新評估這場巨變，找到自身安全的正確出路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。