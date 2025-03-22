德法英外長聯合聲明 籲立即恢復加薩停火
以色列軍方在加薩走廊（Gaza Strip）繼續推動重啟的攻勢，德國、法國與英國的外交部長今天晚上呼籲「立即恢復」加薩停火。
法新社報導，以色列本月18日對這個飽受戰火蹂躪的地區發動新一輪攻勢，破壞自1月19日停火以來取得的相對平靜。
德法英3國外長發表聯合聲明表示：「以色列恢復對加薩空襲，對加薩人民而言是往後倒退一大步。我們對平民傷亡狀況深感震驚，緊急呼籲立即恢復停火。」
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天稍早揚言，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）若不釋放剩餘關押在加薩的人質，以色列將併吞加薩走廊部分地區。
德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）與英國外交大臣拉米（David Lammy）呼籲「有關各方重新展開談判，以確保停火全面落實並成為永久停火」。
他們說，哈瑪斯必須釋放數十名仍關押在加薩走廊的人質，且哈瑪斯「不得再治理加薩或對以色列構成威脅」。
這3個盟國表示，以色列必須「充分遵守國際法」，讓援助物資運入加薩走廊。
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