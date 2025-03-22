倫敦希斯洛機場關閉約18小時後重啟！多架航班復飛 起火原因無可疑

全球第二繁忙機場英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因附近變電站起火而在21日關閉約18小時後，截至當地傍晚約6時起，已有多架班機陸續起降，預計22日恢復全面運作，提醒旅客要收到航空通知才前往機場。

CNN報導，從該機場起飛的航班包括英國航空飛往開普敦和利雅德的航班。此前，該公司獲得機場批准，8個長途航班可從當地時間晚間7時開始起飛。

同時加拿大航空也表示，機場今晚重啟，將恢復所有定期航班。

美國航空則表示，21日計畫有17個航班飛往希斯洛機場，預計將恢復大多數飛往倫敦的定期班機。

倫敦消防隊稱，火警原因是為機場供電的變電站發生火災，導致機場大面積停電，尚未確定起火原因，暫時無證據顯示起因有可疑。

國際航空運輸協會總幹事批評希斯洛機場作為英國及國際的重要基礎設施，完全依賴單一電力來源，沒有替代方案，認為是機場明顯的規畫失敗，質疑要航空公司獨自承擔責任是否公平。

機場公司執行長沃德百（Thomas Woldbye）其後致歉，指事故是外部因素造成，基於安全理由，別無選擇下關閉機場，又指希斯洛從3個變電站取電，當中兩個仍然運作，但需要重組電力供應，否認機場沒有足夠的應急計畫，指事件是前所未有，火警造成的電力損失相當於一個中型城市的用電量。