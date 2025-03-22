快訊

金山民宅大火「忠狗狂吠救命」！ 父趕回家救出女兒、2犬慘死

柯文哲指示黃國昌：民眾黨「續命」一定要活過10年

影／台中清水「塌陷大樓」原貌曝光！屋齡近50年建商沒蓋完

聽新聞
0:00 / 0:00

倫敦希斯洛機場關閉約18小時後重啟！多架航班復飛 起火原因無可疑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國倫敦希斯洛機場因附近變電站起火而在21日關閉約18小時後，多架航班已陸續復飛。路透
英國倫敦希斯洛機場因附近變電站起火而在21日關閉約18小時後，多架航班已陸續復飛。路透

全球第二繁忙機場英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因附近變電站起火而在21日關閉約18小時後，截至當地傍晚約6時起，已有多架班機陸續起降，預計22日恢復全面運作，提醒旅客要收到航空通知才前往機場。

CNN報導，從該機場起飛的航班包括英國航空飛往開普敦和利雅德的航班。此前，該公司獲得機場批准，8個長途航班可從當地時間晚間7時開始起飛。

同時加拿大航空也表示，機場今晚重啟，將恢復所有定期航班。

美國航空則表示，21日計畫有17個航班飛往希斯洛機場，預計將恢復大多數飛往倫敦的定期班機。

倫敦消防隊稱，火警原因是為機場供電的變電站發生火災，導致機場大面積停電，尚未確定起火原因，暫時無證據顯示起因有可疑。

國際航空運輸協會總幹事批評希斯洛機場作為英國及國際的重要基礎設施，完全依賴單一電力來源，沒有替代方案，認為是機場明顯的規畫失敗，質疑要航空公司獨自承擔責任是否公平。

機場公司執行長沃德百（Thomas Woldbye）其後致歉，指事故是外部因素造成，基於安全理由，別無選擇下關閉機場，又指希斯洛從3個變電站取電，當中兩個仍然運作，但需要重組電力供應，否認機場沒有足夠的應急計畫，指事件是前所未有，火警造成的電力損失相當於一個中型城市的用電量。

倫敦 機場 航班

延伸閱讀

台南亞太工業區火警延燒10戶 1人疑逃生不及喪命

英能源大臣認前所未有事件！希斯洛機場因變電站大火關閉 反恐警察主導調查

倫敦希斯洛機場斷電：變電站失火導致緊急關閉一日，英國空中交通大亂

附近變電站起火 英國希斯羅機場關閉一天

相關新聞

川普稱無意與中國發生軍事衝突「但做好準備」！ 將與習近平討論關稅

美國總統川普20日否認《紐約時報》報導指，全球首富馬斯克前往國防部聽取針對中國的秘密軍事計畫。川普21日強調，美國無意與...

倫敦希斯洛機場關閉約18小時後重啟！多架航班復飛 起火原因無可疑

全球第二繁忙機場英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因附近變電站起火而在21日關閉約18小時後，截至當...

以色列防長揚言併吞局部加薩 逼哈瑪斯釋放人質

以色列國防部長卡茲今天揚言，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）若不釋放剩餘關押在加薩走廊（GazaStrip）的以色列...

維護運河區域安全 美國將與巴拿馬聯合軍演

為了進一步強化和巴拿馬的軍事合作，美軍將派出直升機以及運輸機，與巴拿馬安全部（Ministerio de Segurid...

美中台博弈／川普亞洲政策要打什麼牌？台日澳嚴陣以待

美國總統川普現在的外交政策，多側重烏克蘭與俄羅斯，間及中東與以色列，亞洲政策還無暇顧及，但是從目前政策的蛛絲馬跡，已經讓亞洲國家嚇得冷汗直流，不知道川普政府會有什麼怪招，有三件事特別值得注意。 無論日本、澳洲或台灣，都要重新評估這場巨變，找到自身安全的正確出路。

英能源大臣認前所未有事件！希斯洛機場因變電站大火關閉 反恐警察主導調查

全球最繁忙機場之一的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因為供電的變電站發生大火，導致大面積停電，21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。