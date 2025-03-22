立陶宛延長制裁俄羅斯 執政聯盟內部有雜音

立陶宛近日通過延長對俄羅斯與白俄羅斯制裁的法案，但執政聯盟部分議員投下反對票。對此，立陶宛國會議長思科威爾內里，指稱國會內正在形成一支「第五縱隊」，部分議員對俄羅斯抱有同情態度。

立陶宛現行對俄羅斯與白俄羅斯的制裁法規將於5月到期，該法規包括暫停對俄羅斯和白俄羅斯公民的簽證申請及居留許可發放、加強邊境檢查、禁止俄羅斯公民在立陶宛購買房地產等措施。

日前，立陶宛政府提議將制裁延長1年。國會在首次表決時，141名議員中有18人選擇棄權或投下反對票。其中，執政聯盟之一「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）政黨的大多數議員投下反對票。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，立陶宛全國上下在援烏抗俄方面達成共識。在執政聯盟協議及政府計劃中，支持烏克蘭也被列為首要優先事項。儘管延長制裁的提案最終獲得通過，但執政聯盟「尼穆納斯的黎明」議員的反對立場仍引發其他議員的質疑。

思科威爾內里（Saulius Skvernelis）在立陶宛國家廣播電視台（LRT TV）受訪時表示，從投票結果來看，「第五縱隊」正在立陶宛國會內發展，這些人明顯是俄羅斯的擁護者，對立陶宛的國家安全與國防抱持懷疑態度。

「第五縱隊」（Fifth Column）一詞源於1936年西班牙內戰，現廣泛用來形容潛伏在國家內部、為敵對勢力效力的團體或個人。

「尼穆納斯的黎明」政黨的議員則解釋，他們反對延長制裁的原因在於，該法律同時包含禁止進口來自俄羅斯和白俄羅斯的農產品及動物飼料。

對於思科威爾內里的「第五縱隊」指控，立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）予以反駁，強調國會中沒有任何議員為敵對國家工作。他表示，投票結果源於誤解，並希望「尼穆納斯的黎明」的議員能改變立場。

然而，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）則支持思科威爾內里的看法。他在接受LRT採訪時表示，「第五縱隊」勢力正在抬頭，並強調必須毫不留情地打擊。

瑙塞達曾表示，本屆執政聯盟的組成是一個錯誤。對於此次投票風波，他更直接指責「尼穆納斯的黎明」故意製造不必要的摩擦，阻撓聯盟的有效運作。

立陶宛政府上任剛滿百日，聯盟政黨的爭議與內部的紛爭卻不斷模糊執政焦點。對此，帕魯克斯向人民承諾，政府的施政成果很快就會顯現。