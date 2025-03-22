快訊

台中清水大樓頂層塌陷！公所警方連夜緊急撤離34人

冷眼集／大罷免兵臨城下 藍營諸侯別再歲月靜好

川普稱無意與中國發生軍事衝突「但做好準備」！ 將與習近平討論關稅

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普稱無意與中國爆發軍事衝突，但做好萬全準備。路透
美國總統川普稱無意與中國爆發軍事衝突，但做好萬全準備。路透

美國總統川普20日否認《紐約時報》報導指，全球首富馬斯克前往國防部聽取針對中國的秘密軍事計畫。川普21日強調，美國無意與中國發生軍事衝突，但對這種情況做好萬全準備。

川普21日在白宮橢圓辦公室，與國防部長赫塞斯共同宣布下一代戰機的合約時向記者說，「我不想讓任何人看到與中國爆發潛在戰爭。但我可以告訴你，如果真的發生，我們完全有能力應對。」

川普並稱讚馬斯克是個「愛國者」，幫助美國政府削減成本；但馬斯克在中國有生意，「或許讓他受到影響」。

川普還說，《紐約時報》是一份不誠實的報紙，「這真是垃圾。它以前被稱為『所有適合刊載的新聞』（All the News That's Fit to Print）」，現在，這些都是不適合刊登的新聞，他們真的是人民公敵。」

馬斯克21日訪問五角大廈，與赫塞斯會面1個多小時。赫塞斯表示，馬斯克到國防部是討論有關政府效率部、效能及新創等議題。他也強調，國防部並未制定針對中國的秘密軍事計畫。

馬斯克也譴責紐約時報純粹是在宣傳，並呼籲五角大廈對該媒體機構採取法律行動。

另外，川普也透露計畫與中國國家主席習近平通話，討論關稅議題，但沒有透露具體時間。他還強調，美中貿易逆差近1兆美元。

國防部 川普 馬斯克

延伸閱讀

波音獲第六代戰機合約 川普：任內生產F-47 可載無人機

駁馬斯克聽取機密簡報報導 川普：不向商人展示機密

馬斯克聽取對中戰略？川普駁斥

傳英國國王擬邀美國加入大英國協 川普：聽起來不錯

相關新聞

川普稱無意與中國發生軍事衝突「但做好準備」！ 將與習近平討論關稅

美國總統川普20日否認《紐約時報》報導指，全球首富馬斯克前往國防部聽取針對中國的秘密軍事計畫。川普21日強調，美國無意與...

英能源大臣認前所未有事件！希斯洛機場因變電站大火關閉 反恐警察主導調查

全球最繁忙機場之一的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因為供電的變電站發生大火，導致大面積停電，21...

美前印太司令：美台關係 區域盟友觀察指標

二○二一年卸任美國印太司令部司令的戴維森，廿日在美國智庫國家評論研究所的「點子峰會」活動說，中共視台灣為「內部安全問題」...

美中台博弈／川普亞洲政策要打什麼牌？台日澳嚴陣以待

美國總統川普現在的外交政策，多側重烏克蘭與俄羅斯，間及中東與以色列，亞洲政策還無暇顧及，但是從目前政策的蛛絲馬跡，已經讓亞洲國家嚇得冷汗直流，不知道川普政府會有什麼怪招，有三件事特別值得注意。 無論日本、澳洲或台灣，都要重新評估這場巨變，找到自身安全的正確出路。

倫敦希斯羅機場提早恢復運作 旅客怨應變措施不足

歐洲最繁忙的機場倫敦希斯羅國際機場20日深夜因為鄰近變電所失火影響供電，原宣布今天關閉至深夜11時59分，但英國航空公司...

伊斯坦堡市長被捕引發激憤 逾30萬人聚集抗議

土耳其反對黨領袖歐澤（Ozgur Ozel）今天指出，伊斯坦堡（Istanbul）市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamog...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。