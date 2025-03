川普稱無意與中國發生軍事衝突「但做好準備」！ 將與習近平討論關稅

美國總統川普20日否認《紐約時報》報導指,全球首富馬斯克前往國防部聽取針對中國的秘密軍事計畫。川普21日強調,美國無意與中國發生軍事衝突,但對這種情況做好萬全準備。

川普21日在白宮橢圓辦公室,與國防部長赫塞斯共同宣布下一代戰機的合約時向記者說,「我不想讓任何人看到與中國爆發潛在戰爭。但我可以告訴你,如果真的發生,我們完全有能力應對。」

川普並稱讚馬斯克是個「愛國者」,幫助美國政府削減成本;但馬斯克在中國有生意,「或許讓他受到影響」。

川普還說,《紐約時報》是一份不誠實的報紙,「這真是垃圾。它以前被稱為『所有適合刊載的新聞』(All the News That's Fit to Print)」,現在,這些都是不適合刊登的新聞,他們真的是人民公敵。」

馬斯克21日訪問五角大廈,與赫塞斯會面1個多小時。赫塞斯表示,馬斯克到國防部是討論有關政府效率部、效能及新創等議題。他也強調,國防部並未制定針對中國的秘密軍事計畫。

馬斯克也譴責紐約時報純粹是在宣傳,並呼籲五角大廈對該媒體機構採取法律行動。

另外,川普也透露計畫與中國國家主席習近平通話,討論關稅議題,但沒有透露具體時間。他還強調,美中貿易逆差近1兆美元。