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波蘭國會通過支持歐盟國防決議 反對派憂主權受損

中央社／ 華沙21日專電

波蘭國會近日通過支持歐盟國防決議，但內部出現分歧，執政聯盟強調，這是加強歐洲抵禦俄羅斯威脅的必要舉措；而反對派則警告，此舉將使權力過度集中於布魯塞爾，削弱波蘭與美國的安全關係，並損害波蘭國家對自身安全的掌控。

根據波蘭新聞頻道TVN24報導，3月12日，歐洲議會通過了一項關於加強歐盟國防的決議案。將北約東翼認定為歐盟共同安全的項目，該文件獲得419票對204票，得以通過。然而，波蘭的法律與正義黨（PiS）和聯盟黨（Konfederacja）的歐洲議員未予支持。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）批評反對派未通過「愛國主義考驗」，指責他們支持「俄羅斯利益」。他特別提到，該決議支持波蘭的「東翼」計劃，旨在強化與俄羅斯和白俄羅斯的邊境防禦。

然而，反對派強調，雖然他們支持「東翼」，但整體決議意在將國防權力轉移至歐盟總部布魯塞爾，可能損害波蘭與美國的合作關係，甚至波蘭也無法自主國內的國防軍事，因為東翼已經成為歐盟共同安全項目。

PiS領袖卡臣斯基（Jarosław Kaczyński）則警告，歐盟正試圖轉型為一個由德國和法國主導的超級國家。他在獨立英文網路媒體波蘭筆記（Note From Poland）報導中表示：「這將使波蘭失去獨立性，我們當然反對。」PiS長期視美國為波蘭首要安全依靠，對歐盟計劃可能削弱與華盛頓的關係深感憂慮。

波蘭國會3月20日針對支持歐洲議會國防決議的投票，決議以248比211通過，超過簡單多數門檻（231票），正式表達波蘭對歐洲議會國防決議的支持；雖然這是一項象徵性決議，而非法律修正案，因此不具法律約束力，但反映了波蘭現任執政聯盟的政策方向，也反應了波蘭戰略地位成為歐盟與美國角力的戰場。

國防 歐盟 波蘭

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