伊斯坦堡市長被捕引發激憤 逾30萬人聚集抗議

土耳其反對黨領袖歐澤（Ozgur Ozel）今天指出，伊斯坦堡（Istanbul）市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）遭逮捕後引發激憤，有超過30萬人加入伊斯坦堡等地大規模抗議活動。

共和人民黨（CHP）主席歐澤在市政廳前告訴抗議群眾：「我們人數有30萬人。」

他表示，抗議群眾在這個土耳其最大城市多處地點聚集，因為道路和橋樑封閉，群眾無法聚集在一起。

根據法新社和土耳其媒體報導，警方今天與聚集在伊斯坦堡和西部城市伊茲米爾（Izmir）的抗議群眾發生衝突，鎮暴警察向群眾發射橡膠子彈和催淚瓦斯。

法新社記者指出，雙方在伊斯坦堡市政廳前爆發衝突，土耳其警方大量動用橡膠子彈和催淚瓦斯進行壓制。

土耳其反對派電視台Halk TV報導，在伊茲米爾，鎮暴警察以水柱和催淚瓦斯驅散人群。