加薩局勢趨緊 以色列軍方第4天發動攻擊

以色列軍方今天再度攻擊加薩（Gaza），示警當地居民儘快撤離。加薩民防機構指出，以色列已第4天對這個巴勒斯坦領土發動攻擊，今天攻擊已造成11人死亡。

法新社報導，以軍將對加薩南部發動攻擊，攻擊前發出警告，要求當地居民立即撤離。

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體X發文指出：「致薩拉丁（al-Salatin）、卡拉馬（al-Karama）和艾爾瓦達（al-Awda）地區居民，這是攻擊前的初期警告。恐怖組織重返人口稠密地區，並從當地發射火箭。」

他表示：「為了你們自身安全，請立即向南方前往已知的避難所。」