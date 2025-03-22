加總理傳擬解散國會 4月提前大選

加拿大環球郵報廿日引述消息人士報導，加國新總理卡尼準備在廿三日宣布解散國會，提前於四月廿八日舉行大選。

執政黨自由黨消息人士日前對路透說，卡尼九日當選自由黨黨魁，並接替前黨魁杜魯多成為總理後，很快就會宣布舉行大選，在川普政府一月廿日上台後，加美關係惡化的動盪時期尋求加國選民給予強有力的新執政授權。華爾街日報也有類似報導。

另有些加國媒體引述消息人士報導，大選投票日不是四月底就是五月初。

卡尼發言人婉拒置評，他本人在亞伯達省艾德蒙頓被媒體提問時也避談。他只說「在這個危機時刻，政府需強力又清楚的授權，這無庸置疑」。

卡尼曾任加國央行總裁，此前並無政壇或競選經驗，但說服自由黨黨員相信他是抗衡川普壓力的最佳人選，在兩周前當選黨魁。卡尼還沒跟川普通話或提出詳細計畫向選民闡述將如何應對川普政府關稅政策，但已公開說自己尊重川普的做法。

卡尼將在大選選戰面對在野黨保守黨黨魁博勵治。杜魯多擔任總理九年多，今年一月面臨民調暴跌而黯然宣布將在接棒人選出爐後下台。