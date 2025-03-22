南韓在野黨提案 彈劾代理總統崔相穆

南韓五個在野黨廿一日對代理總統兼副總理與企畫財政部長崔相穆發動彈劾，其理由是他不顧南韓憲法法院判決，至今仍未任命國會表決通過的大法官馬恩赫而破壞憲法秩序。

另據韓聯社廿一日報導，由於通常提前二至三天向相關當事方通知宣判日期，憲院可能最快將在廿四日（下周一）公布對總統尹錫悅彈劾案的宣判日期，並於廿六日（下周三）宣判。當天也是最大在野黨共同民主黨代表（黨魁）李在明違反公職選舉法案二審的宣判日，攸關他能否角逐可能今年提前舉行的總統大選。

憲院已宣布廿四日上午十時（台灣時間同日上午九時）對國務總理韓悳洙的彈劾案進行宣判。南韓國會先後於去年十二月十四日、廿七日表決通過對尹錫悅和韓悳洙的彈劾案，並送交憲院審理，憲院最後決定先對韓悳洙案做宣判，有韓媒報導稱，這有違憲院不成文的「先進先出」做法，但也有南韓法界人士說沒有這種原則。

尹、韓兩人目前均處於停職狀態，故崔相穆可謂「代理的代理總統」。憲院宣判後，若彈劾案不成立，就立刻復職，反之則立刻解職。國會是以韓悳洙暗助尹錫悅實施緊急戒嚴、拒絕任命憲院大法官為由而彈劾他。

共同民主黨領銜的在野五黨對崔相穆的主要彈劾理由是，憲院二月廿七日裁定崔相穆未任命大法官候選人馬恩赫，構成侵犯國會權限的違法行為，但他仍罔顧此一裁決而拒絕任命。崔相穆拒絕的理由則是「朝野政黨未達成協議」而暫緩任命。

憲院滿編為九人，其中三人由總統推薦、三人由國會推薦、三人由大法院（最高法院）院長推薦。目前為八人，馬恩赫則由共同民主黨推薦，彈劾案需至少六位大法官同意，始得成立。

共同民主黨國會議員金容民受訪時說，五黨彈劾崔相穆旨在糾正執政的國民力量黨政府對該憲院判決視而不見、擾亂憲法秩序。

韓媒報導稱，若國會表決通過崔相穆彈劾案，使其停止執行代理總統職務，恐將造成南韓政府財經部會癱瘓。金容民則反駁說引發經濟危機的正是崔相穆。捍衛憲法秩序是國會職責所在，國會不應猶豫不決。

據相關法律，國會必須在彈劾案提交全院會議廿四小時後、七十二小時內表決，由於憲院即將宣判韓悳洙案，緊接著可能就會宣判尹錫悅案，因此國會將視情況擇日表決。