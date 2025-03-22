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美不樂見俄中走近 中大使批挑撥

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

美俄關係出現解凍跡象後，是否影響中俄關係備受關注，尤其是美國總統川普十八日與俄羅斯總統普亭通話後受訪時說「不希望俄中走到一起」。中國大陸駐俄大使張漢暉對此說，「我們必須用事實和真相回擊某些勢力歪曲歷史、挑撥離間的圖謀」。

俄羅斯衛星通訊社昨天報導，俄國外交部發言人在記者會說俄中關係雖已取得成績，但還能達到更高水平，「正如俄國領導高層多次表示的那樣，完全有可能將俄中關係提升到新的歷史水平。兩國元首指出雙邊關係發展達到歷史最高峰，但這並不意味著不能更高，這也是我們將努力的目標」；俄中「肩並肩」，正在所有全球和區域組織和論壇不斷實現彼此的目標。

另外，目前在北韓平壤訪問的俄國聯邦安全會議秘書蕭依古對媒體說，俄中是戰略夥伴關係，莫斯科和北京在軍事領域的合作正全方位發展；涉及軍事方面，俄中合作正全方位發展。雙方在亞太實施例行性聯合空中戰略巡航，舉行兩國海軍演習。

蕭依古還說，太空和核能是莫斯科和北京間有前景的合作方向。

中國駐俄大使館廿日舉辦「春天裡的中國：中國機遇 世界共享全球對話會」，張漢暉提到中俄全面戰略協作夥伴關係已進入歷史新階段。兩國政治互信持續增強，經濟貿易合作不斷深化，人文交流日益擴大，國際協作更加緊密。「無論國際局勢如何變化，中俄友誼的歷史邏輯不會改變，內在動力不會減弱」。

張漢暉還說，「積極推動對二戰歷史的正確認知，共同捍衛歷史真相，堅決反對任何否認、歪曲或篡改戰爭結果的行為」。

俄羅斯 北京 關係

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