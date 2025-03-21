威廉王子訪愛沙尼亞會當地英軍 BBC：表明英國致力阻止俄國侵略行為

英國BBC報導，英國王儲威廉王子近期出訪愛沙尼亞，與駐紮當地的英軍會面，期間還搭乘挑戰者2型戰車（Challenger 2 tank）。BBC指出，威廉王子在距離俄羅斯邊境這麼近的地方搭乘戰車，可說是傳達最直接的訊息，表明英國致力於阻止俄國任何侵略行為。

駐紮在愛沙尼亞的英軍，是英國陸軍目前在海外規模最大的作戰部署，保衛愛沙尼亞免受俄國威脅。

威廉王子21日在寒冷、泥濘不堪的軍事訓練區看見官兵，用來守衛位於北約東側的愛沙尼亞的軍事裝備。威廉王子身穿迷彩服，搭乘挑戰者2型戰車，之後又搭乘一輛裝甲戰鬥車，以此表明英國致力於阻止俄國任何侵略行為。

威廉王子在為期兩天的愛沙尼亞訪問行中，和這支多國部隊中的900多名英軍官兵會面。他也參觀塔帕軍事基地（Tapa Army Base）的軍事訓練場，及戰鬥部隊的野戰訓練，並與愛沙尼亞部隊和法國部隊會面。

威廉王子還詢問官兵部署狀況，特別是在「如此靠近俄國的狀況下」會是如何，想知道這是否比先前的訓練更有真實感。

BBC指出，愛沙尼亞1991年獨立前曾是蘇聯的防空基地，米格戰機隨時準備升空對抗西方國家。如今，愛沙尼亞軍隊和北約（NATO）盟國駐紮在此，防止俄國入侵。