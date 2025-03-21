威廉王子訪愛沙尼亞會當地英軍 BBC：表明英國致力阻止俄國侵略行為

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國王儲威廉王子21日訪問愛沙尼亞塔帕軍事基地時，搭乘挑戰者2型戰車。路透
英國王儲威廉王子21日訪問愛沙尼亞塔帕軍事基地時，搭乘挑戰者2型戰車。路透

英國BBC報導，英國王儲威廉王子近期出訪愛沙尼亞，與駐紮當地的英軍會面，期間還搭乘挑戰者2型戰車（Challenger 2 tank）。BBC指出，威廉王子在距離俄羅斯邊境這麼近的地方搭乘戰車，可說是傳達最直接的訊息，表明英國致力於阻止俄國任何侵略行為。

駐紮在愛沙尼亞的英軍，是英國陸軍目前在海外規模最大的作戰部署，保衛愛沙尼亞免受俄國威脅。

威廉王子21日在寒冷、泥濘不堪的軍事訓練區看見官兵，用來守衛位於北約東側的愛沙尼亞的軍事裝備。威廉王子身穿迷彩服，搭乘挑戰者2型戰車，之後又搭乘一輛裝甲戰鬥車，以此表明英國致力於阻止俄國任何侵略行為。

威廉王子在為期兩天的愛沙尼亞訪問行中，和這支多國部隊中的900多名英軍官兵會面。他也參觀塔帕軍事基地（Tapa Army Base）的軍事訓練場，及戰鬥部隊的野戰訓練，並與愛沙尼亞部隊和法國部隊會面。

威廉王子還詢問官兵部署狀況，特別是在「如此靠近俄國的狀況下」會是如何，想知道這是否比先前的訓練更有真實感。

BBC指出，愛沙尼亞1991年獨立前曾是蘇聯的防空基地，米格戰機隨時準備升空對抗西方國家。如今，愛沙尼亞軍隊和北約（NATO）盟國駐紮在此，防止俄國入侵。

威廉王子 愛沙尼亞 英國

延伸閱讀

附近變電站起火 英國希斯羅機場關閉一天

英國持續爭取與美簽署經濟協議 避關稅重拳

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲了

威廉王子蓄大鬍子嚇哭夏綠蒂公主 凱特妃反應曝光

相關新聞

英能源大臣認前所未有事件！希斯洛機場因變電站大火關閉 反恐警察主導調查

全球最繁忙機場之一的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因為供電的變電站發生大火，導致大面積停電，21...

英希斯洛機場斷電交通大亂 旅客驚吐「沒給解釋」被迫自己回家

全球最繁忙機場之一的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因變電站發生火災，導致21日當天全天候關閉，引...

會見日相石破茂 陸外長王毅：日方應履行台灣問題的承諾

大陸外長王毅出訪日本，22日出席第十一次中日韓外長會。在此之前，王毅21日在東京和日本首相石破茂舉行會見，表示日方應切實...

威廉王子訪愛沙尼亞會當地英軍 BBC：表明英國致力阻止俄國侵略行為

英國BBC報導，英國王儲威廉王子近期出訪愛沙尼亞，與駐紮當地的英軍會面，期間還搭乘挑戰者2型戰車（Challenger ...

二戰結束80週年 日皇伉儷擬4月訪硫磺島悼戰亡者

日皇德仁與皇后雅子預定4月7日訪問太平洋戰爭末期發生激戰的小笠原群島中的硫磺島。時值二次世界大戰結束80週年，日皇伉儷將...

連上廁所的時間都沒有！特斯拉德國廠工人要求改善工作條件

特斯拉（Tesla）德國廠的員工表示，現有的工作條件使他們沒有足夠的時間去喝口水，或去上廁所休息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。