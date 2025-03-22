美前印太司令：美台關係 區域盟友觀察指標

二○二一年卸任美國印太司令部司令的戴維森，廿日在美國智庫國家評論研究所的「點子峰會」活動說，中共視台灣為「內部安全問題」，美國許多區域盟友將美國對台關係作為美國可信度的觀察指標；若印太影響力是美國核心利益，那美國在區域經濟與安全影響力的重要基石確實就是台灣。

戴維森卸任前曾在聯邦參院答詢時說，中國大陸是美國當前最大戰略威脅，正加速取代美國國際地位，還說共軍攻台可能在未來十年、甚至六年內發生。

戴維森廿日出席前述活動時大致維持此前論調。他說這並非指中國一定會在哪個時間點攻台，而是會利用整體國力，在經濟、外交及軍事設法削弱美國，在此一戰略演變過程中，中國表明會優先試圖解決內部安全問題，而台灣是其一，因此美國需加強嚇阻。

如果台海當真爆發衝突，美國因此與中國大陸開戰，布魯金斯學會外交政策研究主任歐漢倫在一場論壇中表示，他不認為中國大陸將在二○二七年侵犯台灣，認為訂出軍事目標與實際行動是兩回事，也不代表中國大陸主席習近平想要開戰。

歐漢倫認為，美國必須超前部署，預防台海衝突發生，畢竟一旦衝突爆發，將對世界帶來毀滅性的打擊。如果美國因為台灣，與中國大陸開戰，必須評估俄羅斯、北韓和伊朗藉機在區域發動衝突的可能性。

美利堅大學副教授坦克爾認為，就算美國選擇介入台海衝突，還是有很多需要思考的問題，包括美國有沒有能力介入、介入時間多長，若進入持久戰該怎麼辦？美國必須思考戰爭的規模，會是一對一、一對二，還是一對四；大陸也可能在其他地區擴大戰場。