英能源大臣認前所未有事件！希斯洛機場因變電站大火關閉 反恐警察主導調查

全球最繁忙機場之一的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因為供電的變電站發生大火，導致大面積停電，21日全天停擺。BBC報導，倫敦警察廳的反恐警察正在主導調查。

倫敦西部海耶斯（Hayes）的北海德變電站（North Hyde Electricity Substation）20日晚間發生2次爆炸和大火，社交媒體上流傳的影像顯示，變電站夜間火光沖天，濃煙滾滾，該地區的數千戶家庭以及希斯洛機場因此斷電，不僅居民撤離家園，當地多所學校關閉，航班也隨之取消。

倫敦警察廳表示，「目前沒有不正當行為的跡象」，但警員對火災起因「目前保持開放態度」。發言人指出，因為「變電站的位置，以及此次事件已對關鍵國家基礎設施造成影響」，反恐指揮科（CTC）現正主導調查，並補充指出，CTC擁有專業資源和能力，可以在迅速推進調查的同時，最大限度減少干擾和找出原因。

BBC同時報導，能源大臣米勒班（Ed Miliband）接受BBC廣播4台訪問時表示，這是一起前所未有的事件，「除了變電站本身之外，似乎還破壞了一座備用發電機」。

當主持人提問，這麼一座繁忙的交通樞紐，怎麼會因為變電站起火而受到如此嚴重的干擾時，米勒班回答，「回答這個問題現在還為時過早，我們不知道這場火災的原因」。他說，政府希望了解事件原因，「如果有的話，能教給我們哪些教訓」。

英國聯合社（PA）報導，唐寧街首相官邸不願透露是否有信心希斯洛機場將於22日全面重新開放。發言人面對記者提問時表示，「嗯，這顯然是一個瞬息萬變的情況。這個情況何時將得到解決，會由緊急服務部門和希斯洛機場更新時間表。我們確實預計，在接下來的幾小時和幾天裡，將出現嚴重的直接干擾」。

發言人也證實，21日進行了一次跨政府電話會議，重點放在火災的直接後果。