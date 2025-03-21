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連上廁所的時間都沒有！特斯拉德國廠工人要求改善工作條件

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
逾3,000名在特斯拉靠近柏林的超級工廠工作的員工在一份請願書上簽名，要求要有更多的休息時間。美聯社
逾3,000名在特斯拉靠近柏林的超級工廠工作的員工在一份請願書上簽名，要求要有更多的休息時間。美聯社

特斯拉（Tesla）德國廠的員工表示，現有的工作條件使他們沒有足夠的時間去喝口水，或去上廁所休息。

德國金屬工人工會IG Metall表示，逾3,000名在特斯拉靠近柏林的超級工廠工作的員工在一份請願書上簽名，要求要有更多的休息時間，以及管理層停止恫嚇。該工會在聲明中說：「平時連喝口水或去上廁所的時間都沒有」，「沒人能如此撐到退休」。

IG Metall估計，這座特斯拉在歐洲唯一的生產基地聘僱約10,500名員工。

員工呼籲特斯拉實施帶薪小憩，並提升員工地位以解決該工廠的「長期人手不足」。這是該工廠最新的勞資衝突。

IG Metall會員表示，計劃在27日的勞工大會上向特斯拉管理層提交請願書。

IG Metall的此次請願適逢特斯拉的危險時刻，因為該公司正在應對日漸增溫的反馬斯克情緒下，全球銷售的減少，上個月在歐洲的汽車銷售量整個重挫。根據各國政府的數據，特斯拉2月在德國的銷量年減76％；葡萄牙下降53％；挪威與丹麥滑落48％；法國下滑45％。

IG 德國 特斯拉

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