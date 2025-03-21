二戰結束80週年 日皇伉儷擬4月訪硫磺島悼戰亡者

日皇德仁與皇后雅子預定4月7日訪問太平洋戰爭末期發生激戰的小笠原群島中的硫磺島。時值二次世界大戰結束80週年，日皇伉儷將至硫磺島悼念戰亡者。

日本放送協會（NHK）報導，掌管皇室事務的宮內廳表示，日皇伉儷計畫4月7日搭乘政府專機從東京羽田機場出發，當天下午飛抵硫磺島，在日本自衛隊的基地聽取東京都知事小池百合子與小笠原村村長等人的簡報。

日皇德仁伉儷將在舊日軍戰亡者慰靈碑「硫磺島戰歿者之碑」（日本政府所建）、美日兩軍罹難者慰靈碑「鎮魂之丘」（東京都政府所建），以及小笠原村所建的「硫磺島島民和平祈念墓地公園」獻花致意。

硫磺島行政區分隸屬於東京都小笠原村，距離東京都心（市中心）南方約1250公里處。1945年2月美軍登陸硫磺島，激戰了約1個月，美方約6800人戰亡、日方約2萬1900人戰亡。

上皇明仁與上皇后美智子在擔任日皇及皇后時期，於二戰結束後50週年的前一年1994年2月訪問硫磺島。

日本共同社12日報導，日本首相石破茂考慮3月29日訪問硫磺島，出席在硫磺島舉行的美日聯合悼念儀式。防衛大臣中谷元、美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）也考慮出席這項悼念儀式。一般認為，石破茂出席這項美日聯合悼念儀式具有對外彰顯美日同盟關係的意義。

上一次日本首相任內造訪硫磺島是2013年4月安倍晉三。當時安倍晉三前往硫磺島視察陣亡日軍士兵遺骨的收集作業。過去菅直人、小泉純一郎擔任首相期間也曾造訪硫磺島。