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英希斯洛機場斷電交通大亂 旅客驚吐「沒給解釋」被迫自己回家

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國希斯洛機場因變電站發生火災，導致21日當天全天候關閉，使許多航班被迫取消。當時許多旅客在希斯洛機場等待。美聯社
英國希斯洛機場因變電站發生火災，導致21日當天全天候關閉，使許多航班被迫取消。當時許多旅客在希斯洛機場等待。美聯社

全球最繁忙機場之一的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因變電站發生火災，導致21日當天全天候關閉，引起空中交通大亂。英國天空新聞報導，有乘客表示他搭乘從杜拜起飛航班，班機中途在「沒有解釋」的狀況下開始折返，引起機上乘客恐慌。另有人表示，自己被迫留在印度直到25日才能搭機前往英國，還有人指責航空公司試圖逃避責任，一度要他們自己想辦法回家。

英國僑民哈米德（Faisal Hamid）搭乘阿拉伯聯合大公國杜拜起飛的班機，班機飛到中途卻在「毫無解釋」的狀況下開始折返，引發乘客恐慌。哈米德表示：「隨後機長宣布希斯洛機場大規模斷電，班機要返回杜拜。」

哈米德和其1歲及6歲的兩個孩子，待在班機上約7個小時。他們原本是要搭乘這趟班機返回英國，這是他們自去年夏季以來首次返英。哈米德說：「這實在太糟了，不知道他們何時會重新安排航班。但說句公道話，他們很快就幫我們安排了下榻酒店，包含餐點。」

另一名女乘客塔拉（Tara）從印度旁遮普邦花了10小時抵達新德里，準備搭機前往希斯洛機場，卻在航班預定起飛時間前三小時被通知航班取消。她說：「我被告知我必須重新預訂航班，因為航班取消並非航空公司的錯，且周末航班機票已賣光了。我因此要在印度待到周二。不誇張地說，我現在非常憤怒。」

同時，乘客考森斯（David Cozens）表示，新加坡航空「正試圖撇清責任」，一度要他們自己想辦法回家。考森斯搭乘的航班因為希斯洛機場關閉而轉降德國法蘭克福。他聲稱，他被告知「要自己想辦法回家」，航空公司最終才開始研究巴士替代服務。

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