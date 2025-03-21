希斯洛機場因變電所大火關閉 反恐警察展開調查

全球第2繁忙的英國希斯洛機場（Heathrow Airport）因附近變電站發生大火關閉至午夜，倫敦市警方今天表示，目前由反恐警察負責調查。

法新社報導，警方發言人說：「有鑑於變電站的所在位置，以及這起火災對於重要的國家基礎設施所造成的影響，目前正由都會區反恐指揮部（Met'sCounter Terrorism Command）負責調查。」

倫敦消防局助理局長古爾伯恩（Pat Goulbourne）表示：「這是一起非常引人注目且重大的事件，我們的消防員在相當困難的情況下拚盡全力，使火勢儘快得以控制。」

他說：「由於消防隊員的努力和協調多個部門因應，我們順利控制火勢，並防止進一步蔓延。」

希斯洛機場在官方X帳號發文表示，「為保障乘客與同僚安全，機場將關閉至3月21日23時59分」，建議乘客不要前往機場。

負責管理歐洲空中交通管制業務的歐洲航管組織（Eurocontrol）在營運網站表示，由於停電，希斯洛機場禁止任何航班前往，並已制訂航班改道計畫。