美日韓濟州島海上訓練 川普政府就任後首度聯合演訓

法國司法目前正面臨有史以來規模最大的兒童性侵案件——勒史夸內醫生性侵事件（Affaire Le Scouarnec）。由於被害人數目高達300多人，事件於2017年爆發之後，歷經6年多的調查與準備，才於今年2月開啟審理。繼去年底的馬松事件（Affaire de Mazan）之後，法國的司法記者與社會大眾透過法庭所揭露的駭人事實，再度掉入人性最黑暗的深淵。然而不同的是，當時的案件有一個勇敢的被害人——吉賽兒．佩利寇（Gisèle Pelicot）——帶來希望的微光，但這次的黑暗與傷痛似乎沒有盡頭。個別被害人淹沒在300多人的基數中，沒有自己的臉龐。

2025-03-21 17:03