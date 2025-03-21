美日韓濟州島海上訓練 川普政府就任後首度聯合演訓
南韓國防部20日表示，南韓海軍、美國海軍、日本海上自衛隊本月17至20日在濟州島南方的公海上實施聯合訓練，美國核子動力航空母艦「卡爾文森號」等7艘船艦參與。這是美國總統川普就任後，美日韓首度實施海上聯合演訓。
日本時事通信社報導，這場美日韓聯合訓練在濟州島南方的公海上實施，南韓海軍派出世宗大王級驅逐艦神盾艦，配備神盾戰鬥系統。美國海軍派出航空母艦「卡爾文森」號、日本海上自衛隊派出護衛艦「雷」號等共7艘船艦參加。
面對北韓彈道飛彈的威脅，美日韓希望藉由海上聯合訓練，提升嚇阻力與應對能力。訓練內容想定阻斷北韓在海上運輸大量毀滅性武器。
北韓對於美日韓聯合訓練、美國航空母艦在朝鮮半島周邊航行，表示強烈反彈，並揚言可能採取軍事措施予以對抗。
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