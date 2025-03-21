大陸小紅書假訊息氾濫 謊稱澳洲反對黨領袖要驅逐華人移民

中國新興社群媒體平台小紅書上出現一連串針對澳洲政黨及政治人物的攻擊。在澳洲舉行聯邦大選前夕，這一現象引起人們對錯誤訊息、惡意假訊息及外國干預的擔憂。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，這些攻擊中最引人注目的是一支假冒在野的澳洲自由黨（Australian Liberal Party）領袖達頓（Peter Dutton）、並讓他以中文發表談話的生成式人工智慧（AI）深偽影片；還有一支以誤導方式編輯的影片，暗示達頓打算驅逐澳洲華人。

小紅書是設計來分享生活及進行電子商務，這個影音平台迅速擴張下，如今在澳洲每月吸引超過70萬名用戶使用。

分析師表示，小紅書日益增長的影響力，以及有助分享錯誤訊息（misinformation）的獨特演算法，使它在澳洲選舉前成為值得關注的重要平台。

儘管如此，澳洲選舉委員會（Australian ElectoralCommission, AEC）並未因誤導或欺騙性內容而監督這個平台。

澳洲維多利亞州（Victoria）數所大學聯合進行RECapture計畫，彙整澳洲政黨遭遇的攻擊，並分析各種中國社群媒體是如何呈現澳洲。

在去年11月至今年2月間，RECapture研究員發現小紅書上的誤導性內容不僅打擊主要政黨，也會針對獨立候選人。

小紅書上有一則貼文錯誤聲稱，達頓要把澳洲華人趕出澳洲，嚴重扭曲他去年發表的演講內容。達頓原本的演說是在批評2023年在雪梨歌劇院（SydneyOpera House）參與反以色列示威的人。

達頓在去年4月發表的演講中指出：「我要向這個叛逆少數族群傳達的訊息非常簡單：你們不會改變我們。如果你們不同意澳洲的生活方式，那就離開這個國家。」

然而，小紅書上的貼文以誤導性方式暗示，達頓是在談論如果他當選的話，他計劃驅逐華裔移民。

發布這則貼文的人宣稱，達頓的發言意味著：「澳洲華人再不變香蕉人，可能要被趕出去了。」香蕉人是對亞洲人的種族蔑稱，指他們外表為黃種人，內心卻是白人。

澳洲廣播公司發現，貼文者是一名在中國和雪梨間活動的房貸經紀人。澳洲廣播公司詢問他為何張貼有關達頓的誤導性說法，但他沒有回應。

澳洲選委會則告訴澳洲廣播公司，委員會有注意到小紅書上的政治錯誤訊息增加，但並未主動監督這個平台。

研究人員認為，澳洲選委會應開始監督小紅書。

澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）的楊凡是RECapture主要研究員，她說：「我們長期提倡（呈現）更多官方觀點。我們的研究顯示，錯誤訊息及陳述在每個選舉週期及重大政治活動一再重複。」