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傳川普擬取消駐日美軍擴編 日本稱強化與美軍事同盟

中央社／ 東京21日綜合外電報導
針對媒體日前報導，美國五角大廈正在考慮取消駐日美軍擴編計畫，日本政府今天回應說，致力加強與華盛頓的軍事同盟。 歐新社
針對媒體日前報導，美國五角大廈正在考慮取消駐日美軍擴編計畫，日本政府今天回應說，致力加強與華盛頓的軍事同盟。 歐新社

針對媒體日前報導，美國五角大廈正在考慮取消駐日美軍擴編計畫，日本政府今天回應說，致力加強與華盛頓的軍事同盟。

法新社報導，美國現有約5萬4000名駐日美軍，目前他們向夏威夷的美軍印太司令部（Indo-PacificCommand）回報狀況。

根據美國前總統拜登（Joe Biden）和日本前首相岸田文雄1年前達成的協議，兩國正計劃在日本設立新的駐日美軍總部，以提升駐日美軍的指揮結構，以便美國和日本軍隊擁有更多彈性，能靈活因應中國侵台這類潛在威脅。

美國有線電視新聞網（CNN）和美國國家廣播公司新聞網（NBC News）本週稍早披露，美國總統川普（Donald Trump）政府可能停止這些計畫，做為政府全面削減成本的一環。

報導指出，停止駐日美軍擴編計畫預估能節省約11億美元（新台幣約363億元），但警告說這可能使美國在日本面臨政治風險，還可能限縮美國在太平洋地區的指揮和控制範圍。

這些報導引用一份簡報文件和一名美國國防官員說法，但尚未獲得華府證實。

相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正今天說，在美日同盟下，兩國合作強化嚇阻能力的協議「不變」。

林芳正告訴媒體：「我們期盼日本和美國持續進行密切的討論...以進一步加強兩國軍隊的協同作戰及應變能力。」

針對記者詢及美國是否已向日本解釋媒體披露的計畫，林芳正並未直接評論此事。

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