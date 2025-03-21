親川普的美國參議員訪北京 陸外交部表歡迎

與美國總統川普關係密切的共和黨籍參議員戴恩斯，已於20日抵達北京，展開對中國大陸的訪問，大陸外交部發言人毛寧今天表示，中方歡迎戴恩斯訪華，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪華。

毛寧21日下午主持大陸外交部例行記者會，就戴恩斯訪華做出上述回應。毛寧還說，中方一貫認為，中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。

戴恩斯此行將在北京，和多位中方人士展開互動交流，綜合彭博社、金融時報等外媒報導，戴恩斯很可能在22日，與大陸高層領導人舉行會見，也可能與大陸國家主席習近平會談，被認為是川普重返白宮以來兩國最高層的直接交流，也可能是為中美領導人會晤做準備。

稍早，美國駐華大使館已在社交平台發布了戴恩斯抵達的消息，並配上他與日前剛就任的美國駐華使館臨時代辦武安妮（Anny Vu）的合影。

對於戴恩斯此訪，澎湃新聞，中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明指出，作為川普第二任期以來首個訪問中國的共和黨陣營高級別官員，戴恩斯訪華對於中美互動而言能發揮一定的穩定作用。

戴恩斯過去在第一任參議員任期，就是川普的堅定支持者，也是美國共和黨內少數具有在大陸工作經驗的政治人物。1990年代，他曾作為美國企業高管，在大陸和香港工作六年，甚至兩名孩子也都在香港出生。

不過，刁大明也表示，戴恩斯此次是以議員的身分單獨訪華，能在多大程度上影響川普的政策選擇，恐怕還有待觀察，「他可能代表個人、代表蒙大拿州，甚至代表國會內的某些聲音，但很難代表白宮。」