快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

親川普的美國參議員訪北京 陸外交部表歡迎

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
大陸外交部發言人毛寧對美國共和黨籍參議員戴恩斯訪陸表示歡迎。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧對美國共和黨籍參議員戴恩斯訪陸表示歡迎。（圖／取自大陸外交部官網）

美國總統川普關係密切的共和黨籍參議員戴恩斯，已於20日抵達北京，展開對中國大陸的訪問，大陸外交部發言人毛寧今天表示，中方歡迎戴恩斯訪華，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪華。

毛寧21日下午主持大陸外交部例行記者會，就戴恩斯訪華做出上述回應。毛寧還說，中方一貫認為，中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。

戴恩斯此行將在北京，和多位中方人士展開互動交流，綜合彭博社、金融時報等外媒報導，戴恩斯很可能在22日，與大陸高層領導人舉行會見，也可能與大陸國家主席習近平會談，被認為是川普重返白宮以來兩國最高層的直接交流，也可能是為中美領導人會晤做準備。

稍早，美國駐華大使館已在社交平台發布了戴恩斯抵達的消息，並配上他與日前剛就任的美國駐華使館臨時代辦武安妮（Anny Vu）的合影。

對於戴恩斯此訪，澎湃新聞，中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明指出，作為川普第二任期以來首個訪問中國的共和黨陣營高級別官員，戴恩斯訪華對於中美互動而言能發揮一定的穩定作用。

戴恩斯過去在第一任參議員任期，就是川普的堅定支持者，也是美國共和黨內少數具有在大陸工作經驗的政治人物。1990年代，他曾作為美國企業高管，在大陸和香港工作六年，甚至兩名孩子也都在香港出生。

不過，刁大明也表示，戴恩斯此次是以議員的身分單獨訪華，能在多大程度上影響川普的政策選擇，恐怕還有待觀察，「他可能代表個人、代表蒙大拿州，甚至代表國會內的某些聲音，但很難代表白宮。」

北京 外交部 川普 毛寧 美中關係 美國 習近平 議員

延伸閱讀

川普關稅大刀砍來！新興市場投資人準備逃離 人民幣就戰鬥位置

羅生門？法科學家疑批評川普遭禁入境 美官員打臉：持機密資訊

川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球

不滿川普「舉世霸凌」政策 鋼琴家席夫取消美國巡演

相關新聞

為川習會鋪路？被問對美參議員訪陸有何期待 陸外交部反應曝光

美國參議員戴恩斯正在大陸訪問，對於大陸官方是否期待此訪為大陸與美國雙方元首會晤鋪平道路？大陸外交部表示沒有具體回答，僅表...

第3人！不任命憲法法院法官涉違憲 南韓代理總統崔相穆也遭彈劾

韓聯社報導，主要反對黨共同民主黨和其他四個反對黨的國會議員當地時間21日下午2時，向國會提交彈劾代理總統崔相穆的動議。五...

以色列攔截葉門飛彈 擴大加薩地面軍事行動！密集轟炸當地

以色列軍方通報攔截來自葉門的飛彈，以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲稱他們向特拉維夫發射火箭後，以色列軍方今天擴大加薩全境的地...

親川普的美國參議員訪北京 陸外交部表歡迎

與美國總統川普關係密切的共和黨籍參議員戴恩斯，已於20日抵達北京，展開對中國大陸的訪問，大陸外交部發言人毛寧今天表示，中...

法國狼醫性侵300男女兒童！醫院明知前科卻繼續任用

法國司法目前正面臨有史以來規模最大的兒童性侵案件——勒史夸內醫生性侵事件（Affaire Le Scouarnec）。由於被害人數目高達300多人，事件於2017年爆發之後，歷經6年多的調查與準備，才於今年2月開啟審理。繼去年底的馬松事件（Affaire de Mazan）之後，法國的司法記者與社會大眾透過法庭所揭露的駭人事實，再度掉入人性最黑暗的深淵。然而不同的是，當時的案件有一個勇敢的被害人——吉賽兒．佩利寇（Gisèle Pelicot）——帶來希望的微光，但這次的黑暗與傷痛似乎沒有盡頭。個別被害人淹沒在300多人的基數中，沒有自己的臉龐。

南韓擬對大陸團客遊限時免簽 北京：符合雙方利益

針對南韓政府計畫今年第三季向中國團客遊實行限時免簽，中國外交部今天回應，這符合雙方利益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。