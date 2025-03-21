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為川習會鋪路？被問對美參議員訪陸有何期待 陸外交部反應曝光

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人毛寧21日在例行記者會上並未明確回應美國參議員訪問大陸是否為「川習會」鋪路。圖為毛寧先前主持記者會。（歐新社）
大陸外交部發言人毛寧21日在例行記者會上並未明確回應美國參議員訪問大陸是否為「川習會」鋪路。圖為毛寧先前主持記者會。（歐新社）

美國議員戴恩斯正在大陸訪問，對於大陸官方是否期待此訪為大陸與美國雙方元首會晤鋪平道路？大陸外交部表示沒有具體回答，僅表示歡迎戴恩斯參議員訪問，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪問，大陸一貫認為中美關係保持穩定、健康、可持續發展符合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。

另有外媒詢問，大陸對戴恩斯的訪問有何期待？毛寧則重申上述立場，並未具體回應。

至於戴恩斯日前表示希望在訪陸期間與中共官員討論芬太尼和雙邊貿易不平衡問題。毛寧對此表示，大陸始終認為中美雙方應當在平等和相互尊重的基礎上，通過對話協商解決各自關切。

而美國財長昨日宣布對中國大陸一家煉油廠和一進口伊朗石油的石油碼頭實施制裁。毛寧回應指，大陸一貫反對濫施非法單邊制裁和「長臂管轄」，美國應當停止干擾破壞中國大陸和伊朗正常的商貿合作。她說，大陸將採取一切必要措施，堅決維護中國大陸企業的合法權益。

另就馬斯克將被授權聽取有關美國與中共發生衝突時的美國軍事應急計畫簡報。毛寧則僅表示，「我不了解你說的情況」。

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中共 川普 毛寧 美中關係 美國 習近平 議員

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