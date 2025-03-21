快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

以色列攔截葉門飛彈 擴大加薩地面軍事行動！密集轟炸當地

中央社／ 加薩市20日綜合外電報導
以色列軍方今天擴大加薩全境的地面行動。 新華社
以色列軍方今天擴大加薩全境的地面行動。 新華社

以色列軍方通報攔截來自葉門飛彈，以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲稱他們向特拉維夫發射火箭後，以色列軍方今天擴大加薩全境的地面行動。

以色列本週在加薩恢復空襲和地面行動，導致平民死亡人數持續攀升，對此哈馬斯首次以發射火箭作為軍事回應。

加薩停火協議元月19日生效，而以色列這次的攻勢引發廣泛譴責，並粉碎飽受戰火蹂躪的這片土地自停火以來相對穩定的局面，延長停火協議的談判陷入僵局，以色列18日恢復對加薩的密集轟炸。

以色列國家安全局局長巴爾（Ronen Bar）今天遭到解職。數天前，總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）說他不再信任巴爾；本月稍早一份關於2023年10月7日哈瑪斯攻擊事件的報告所引發的後續風波可能也有影響。

以色列軍方晚間說，部隊已於加薩最南端、靠近埃及邊境的城市拉法（Rafah）的沙布拉（Shabura）地區「展開地面行動」。

軍方在聲明中說：「部隊瓦解…恐怖主義基礎設施，這是地面行動其中一環」軍方還說：「部隊正於加薩北部和中部持續推進地面行動。」

加薩民防局說，自18日以來已504人喪生，其中190多人不滿18歲。

這是自17個多月前哈瑪斯襲擊以色列致使戰爭爆發以來，最慘重的傷亡之一。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 戰爭 火箭 空襲 葉門 飛彈

延伸閱讀

以人質遭哈瑪斯拘禁491天 獲釋才知妻女遇害怒問：聯合國在哪？

與尼坦雅胡關係僵 以色列國安局長遭開除

哈瑪斯反擊了！朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡

以色列鬧內鬨！內閣一致同意解職安全局長 內唐亞胡批「性格軟弱」

相關新聞

為川習會鋪路？被問對美參議員訪陸有何期待 陸外交部反應曝光

美國參議員戴恩斯正在大陸訪問，對於大陸官方是否期待此訪為大陸與美國雙方元首會晤鋪平道路？大陸外交部表示沒有具體回答，僅表...

第3人！不任命憲法法院法官涉違憲 南韓代理總統崔相穆也遭彈劾

韓聯社報導，主要反對黨共同民主黨和其他四個反對黨的國會議員當地時間21日下午2時，向國會提交彈劾代理總統崔相穆的動議。五...

以色列攔截葉門飛彈 擴大加薩地面軍事行動！密集轟炸當地

以色列軍方通報攔截來自葉門的飛彈，以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲稱他們向特拉維夫發射火箭後，以色列軍方今天擴大加薩全境的地...

親川普的美國參議員訪北京 陸外交部表歡迎

與美國總統川普關係密切的共和黨籍參議員戴恩斯，已於20日抵達北京，展開對中國大陸的訪問，大陸外交部發言人毛寧今天表示，中...

法國狼醫性侵300男女兒童！醫院明知前科卻繼續任用

法國司法目前正面臨有史以來規模最大的兒童性侵案件——勒史夸內醫生性侵事件（Affaire Le Scouarnec）。由於被害人數目高達300多人，事件於2017年爆發之後，歷經6年多的調查與準備，才於今年2月開啟審理。繼去年底的馬松事件（Affaire de Mazan）之後，法國的司法記者與社會大眾透過法庭所揭露的駭人事實，再度掉入人性最黑暗的深淵。然而不同的是，當時的案件有一個勇敢的被害人——吉賽兒．佩利寇（Gisèle Pelicot）——帶來希望的微光，但這次的黑暗與傷痛似乎沒有盡頭。個別被害人淹沒在300多人的基數中，沒有自己的臉龐。

南韓擬對大陸團客遊限時免簽 北京：符合雙方利益

針對南韓政府計畫今年第三季向中國團客遊實行限時免簽，中國外交部今天回應，這符合雙方利益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。