第3人！不任命憲法法院法官涉違憲 南韓代理總統崔相穆也遭彈劾

韓聯社報導，主要反對黨共同民主黨和其他四個反對黨的國會議員當地時間21日下午2時，向國會提交彈劾代理總統崔相穆的動議。五個在野黨提出彈劾的主要理由是，憲法法院上月27日裁定，崔相穆未任命憲法法院法官候選人馬恩赫是「違憲」行為，侵犯國會的權利。在此之前，南韓總統尹錫悅、總理韓悳洙相繼被彈劾。

共同民主黨院內首席副代表金容民受訪時說，五個在野黨要彈劾崔相穆，是為了糾正政府對憲法法院判決視而不見、擾亂憲法秩序的行為。

崔相穆去年12月稍晚任命了兩名憲法法院法官，但以兩黨需要達成共識為由，暫緩任命反對黨推薦的馬恩赫。南韓憲法法院由九名大法官組成，需要七名法官才能達到審理法定人數。目前憲法法院有八名法官。

韓聯社報導，有觀點指出，若國會表決通過彈劾案讓崔相穆停止代理總統職務，恐將導致經濟主管部門癱瘓。金容民就此表示，引發經濟危機的正是崔相穆；捍衛憲法秩序是國會職責所在，國會不應猶豫不決。

南韓法律規定，國會須在政府高官彈劾案呈報至全體會議後24小時至72小時內進行表決。有鑑於憲法法院24日將對韓悳洙彈劾案進行宣判，之後可能裁定總統尹錫悅彈劾案，國會將視情況擇日進行表決。