快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

不堪「男藝人」提虐待式性愛騷擾還邀開房 蔡瑞雪還原遭詐始末

聽新聞
0:00 / 0:00

第3人！不任命憲法法院法官涉違憲 南韓代理總統崔相穆也遭彈劾

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓代理總統崔相穆1日在首爾崇義女子大學的三一抗日獨立紀念日106周年典禮發表談話。路透
南韓代理總統崔相穆1日在首爾崇義女子大學的三一抗日獨立紀念日106周年典禮發表談話。路透

韓聯社報導，主要反對黨共同民主黨和其他四個反對黨的國會議員當地時間21日下午2時，向國會提交彈劾代理總統崔相穆的動議。五個在野黨提出彈劾的主要理由是，憲法法院上月27日裁定，崔相穆未任命憲法法院法官候選人馬恩赫是「違憲」行為，侵犯國會的權利。在此之前，南韓總統尹錫悅、總理韓悳洙相繼被彈劾。

共同民主黨院內首席副代表金容民受訪時說，五個在野黨要彈劾崔相穆，是為了糾正政府對憲法法院判決視而不見、擾亂憲法秩序的行為。

崔相穆去年12月稍晚任命了兩名憲法法院法官，但以兩黨需要達成共識為由，暫緩任命反對黨推薦的馬恩赫。南韓憲法法院由九名大法官組成，需要七名法官才能達到審理法定人數。目前憲法法院有八名法官。

韓聯社報導，有觀點指出，若國會表決通過彈劾案讓崔相穆停止代理總統職務，恐將導致經濟主管部門癱瘓。金容民就此表示，引發經濟危機的正是崔相穆；捍衛憲法秩序是國會職責所在，國會不應猶豫不決。

南韓法律規定，國會須在政府高官彈劾案呈報至全體會議後24小時至72小時內進行表決。有鑑於憲法法院24日將對韓悳洙彈劾案進行宣判，之後可能裁定總統尹錫悅彈劾案，國會將視情況擇日進行表決。

南韓 尹錫悅 崔相穆 彈劾案 憲法

延伸閱讀

南韓擬對大陸團客遊限時免簽 北京：符合雙方利益

川普籲彈劾法官 最高院首席大法官罕見公開譴責

尹錫悅案裁決出爐前 南韓代理總統籲人民保持冷靜

畜牧司前司長遭彈劾 陳吉仲出聲力挺！稱雞蛋過剩是因「政治操作」

相關新聞

為川習會鋪路？被問對美參議員訪陸有何期待 陸外交部反應曝光

美國參議員戴恩斯正在大陸訪問，對於大陸官方是否期待此訪為大陸與美國雙方元首會晤鋪平道路？大陸外交部表示沒有具體回答，僅表...

第3人！不任命憲法法院法官涉違憲 南韓代理總統崔相穆也遭彈劾

韓聯社報導，主要反對黨共同民主黨和其他四個反對黨的國會議員當地時間21日下午2時，向國會提交彈劾代理總統崔相穆的動議。五...

以色列攔截葉門飛彈 擴大加薩地面軍事行動！密集轟炸當地

以色列軍方通報攔截來自葉門的飛彈，以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲稱他們向特拉維夫發射火箭後，以色列軍方今天擴大加薩全境的地...

親川普的美國參議員訪北京 陸外交部表歡迎

與美國總統川普關係密切的共和黨籍參議員戴恩斯，已於20日抵達北京，展開對中國大陸的訪問，大陸外交部發言人毛寧今天表示，中...

法國狼醫性侵300男女兒童！醫院明知前科卻繼續任用

法國司法目前正面臨有史以來規模最大的兒童性侵案件——勒史夸內醫生性侵事件（Affaire Le Scouarnec）。由於被害人數目高達300多人，事件於2017年爆發之後，歷經6年多的調查與準備，才於今年2月開啟審理。繼去年底的馬松事件（Affaire de Mazan）之後，法國的司法記者與社會大眾透過法庭所揭露的駭人事實，再度掉入人性最黑暗的深淵。然而不同的是，當時的案件有一個勇敢的被害人——吉賽兒．佩利寇（Gisèle Pelicot）——帶來希望的微光，但這次的黑暗與傷痛似乎沒有盡頭。個別被害人淹沒在300多人的基數中，沒有自己的臉龐。

南韓擬對大陸團客遊限時免簽 北京：符合雙方利益

針對南韓政府計畫今年第三季向中國團客遊實行限時免簽，中國外交部今天回應，這符合雙方利益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。