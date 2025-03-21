南韓擬對大陸團客遊限時免簽 北京：符合雙方利益

倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）2025年3月21日因變電站發生火災，導致嚴重斷電而全天關閉；由於希斯洛機場是全歐洲最繁忙的空中交通樞紐，關閉一日嚴重干擾空中運輸，上千個受到影響的航班不得不返航或是轉飛其他機場，且倫敦其他機場本身也可能已經滿載，調度將成重大挑戰。變電箱起火的原因還未確認，截至當地時間21日凌晨4時，倫敦消防隊仍在努力控制火勢。

2025-03-21 15:07