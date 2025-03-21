快訊

地牛翻身！16:29台南規模4.4地震 8縣市有感「最大震度4級」

倫敦希斯洛機場失火斷電！緊急關閉致空中交通大亂

柯建銘突衝主席台 拿議事槌連敲！韓國瑜直嗆：這裡不是協商

南韓擬對大陸團客遊限時免簽 北京：符合雙方利益

中央社／ 台北21日電
南韓政府下月將發布針對中國跟團客遊的限時免簽入境政策實行計劃，爭取在第三季正式實施。 歐新社資料照
南韓政府下月將發布針對中國跟團客遊的限時免簽入境政策實行計劃，爭取在第三季正式實施。 歐新社資料照

針對南韓政府計畫今年第三季向中國團客遊實行限時免簽，中國外交部今天回應，這符合雙方利益。

韓聯社20日報導，南韓代理總統崔相穆（ChoiSang-mok）表示，為推進訪韓中國遊客快速復甦，南韓政府下月將發布針對中國跟團客遊的限時免簽入境政策實行計劃，爭取在第三季正式實施。

中國外交部今天召開例行記者會，針對南韓計畫第三季對中國團客遊免簽，中方對此如何評價，以及有何期待？

中國外交部發言人毛寧表示，中韓是近鄰，加強人文交流，符合雙方利益。

2024年11月8日，中國對南韓等9個國家持普通護照人員試行免簽政策，南韓持普通護照人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。之後，中國進一步優化了入境政策，將免簽停留期限延長至30天。

免簽 北京 南韓 外交部 崔相穆 毛寧 跟團 陸客

延伸閱讀

NewJeans合約爭議 韓國法院裁定不得私自活動

金秀賢財力多驚人？「1集天價片酬」遠超宋慧喬、全智賢　韓星出場費天花板一次看

一年內進軍日韓 再瞄準泰越！電支老三全支付猛攻海外市場盤算

促旅遊市場發展 南韓擬今年第三季對大陸團客實施限時免簽

相關新聞

以人質遭哈瑪斯拘禁491天 獲釋才知妻女遇害怒問：聯合國在哪？

剛獲釋的以色列人質沙拉比（Eli Sharabi）在被哈瑪斯拘禁的491天中受盡虐待。他長期遭受苦難，每天都擔心遇害，沙...

南韓擬對大陸團客遊限時免簽 北京：符合雙方利益

針對南韓政府計畫今年第三季向中國團客遊實行限時免簽，中國外交部今天回應，這符合雙方利益

為穩定關係…中日政經往來趨活躍 日方尋求解除進口水產禁令

日本立憲民主黨常任顧問、前幹事長岡田克也昨天率代表團在北京會見中共中宣部長李書磊。日媒稱，日中之間雖然面臨眾多難題，但旨...

倫敦希斯洛機場斷電：變電站失火導致緊急關閉一日，英國空中交通大亂

倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）2025年3月21日因變電站發生火災，導致嚴重斷電而全天關閉；由於希斯洛機場是全歐洲最繁忙的空中交通樞紐，關閉一日嚴重干擾空中運輸，上千個受到影響的航班不得不返航或是轉飛其他機場，且倫敦其他機場本身也可能已經滿載，調度將成重大挑戰。變電箱起火的原因還未確認，截至當地時間21日凌晨4時，倫敦消防隊仍在努力控制火勢。

最幸福國家 芬蘭連8年奪冠 美跌至第24名歷來新低

「2025年世界幸福報告」 在3月20日「聯合國國際幸福日」這天出爐，芬蘭連續第八年獲評為世界上最幸福的國家，阿富汗敬陪...

川普斷金援 自由亞洲電台放無薪假 批美1句話

美國政府資助的自由亞洲電台19日告知數百名在美國的員工，他們將自本周末起無薪休假。總統川普政府此前表示，停止對該機構的資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。