南韓擬對大陸團客遊限時免簽 北京：符合雙方利益
針對南韓政府計畫今年第三季向中國團客遊實行限時免簽，中國外交部今天回應，這符合雙方利益。
韓聯社20日報導，南韓代理總統崔相穆（ChoiSang-mok）表示，為推進訪韓中國遊客快速復甦，南韓政府下月將發布針對中國跟團客遊的限時免簽入境政策實行計劃，爭取在第三季正式實施。
中國外交部今天召開例行記者會，針對南韓計畫第三季對中國團客遊免簽，中方對此如何評價，以及有何期待？
中國外交部發言人毛寧表示，中韓是近鄰，加強人文交流，符合雙方利益。
2024年11月8日，中國對南韓等9個國家持普通護照人員試行免簽政策，南韓持普通護照人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。之後，中國進一步優化了入境政策，將免簽停留期限延長至30天。
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