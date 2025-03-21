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以人質遭哈瑪斯拘禁491天 獲釋才知妻女遇害怒問：聯合國在哪？

中央社／ 紐約聯合國總部20日綜合外電報導
剛獲釋的以色列人質沙拉比（Eli Sharabi）在被哈瑪斯拘禁的491天中受盡虐待。他長期遭受苦難，每天都擔心遇害，沙拉比今天現身聯合國安理會表達了他的憤怒。 路透社
剛獲釋的以色列人質沙拉比（Eli Sharabi）在被哈瑪斯拘禁的491天中受盡虐待。他長期遭受苦難，每天都擔心遇害，沙拉比今天現身聯合國安理會表達了他的憤怒。 路透社

剛獲釋的以色列人質沙拉比（Eli Sharabi）在被哈瑪斯拘禁的491天中受盡虐待。他長期遭受苦難，每天都擔心遇害，沙拉比今天現身聯合國安理會表達了他的憤怒。

綜合法新社與美聯社報導，已於2月8日獲釋、現年53歲的沙拉比在安理會表示：「現在，我在你們面前作證並質疑：聯合國在哪裡？紅十字會在哪裡？世界又在哪裡？」

沙拉比憶起2023年10月7日的襲擊事件時說，我的天堂變成地獄。警報響起，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）入侵，我被迫與家人分離，再也見不到他們。當時的襲擊中，沙拉比的妻子與2個女兒遇害。

「我今天在聯合國是想告訴你們，把他們（人質）都帶回家。不要再找藉口，不要再拖延。如果你代表人道主義，那就證明這一點。把他們帶回家。」

沙拉比回憶說，在被囚禁的491天裡，「我大部分時間都被關在哈瑪斯的恐怖地下隧道裡，被鎖鏈鎖住、挨餓、遭被毆打、被羞辱」。這與他上個月接受以色列第12頻道採訪時分享的內容相似。

沙拉比向安理會表示：「當我被釋放時，體重只有44公斤。我瘦了30多公斤，體重幾乎少了一半。」

沙拉比說遭囚禁期間，他被繩子或鍊條痛苦地綁著，皮膚甚至撕裂。這些束縛從未解除，連上洗手間都有人盯著。「我無法形容那種痛苦，簡直就是地獄。」

根據法新社統計官方數據，沙拉比是2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列期間劫持的251名人質之一，當時的襲擊造成1218名以色列人死亡，其中大多數是平民。

沙拉比直到獲釋後才得知，他的妻子與2個女兒在他被綁架的地點貝里集體農場（Kibbutz Beeri）慘遭殺害。

法國新任駐聯合國大使邦納豐（Jérôme Bonnafont）向沙拉比表達法國最深切的慰問，同時也譴責以色列恢復轟炸加薩的作法，稱此舉無法確保人質獲釋，並要求以色列結束對加薩形成嚴重人道危機的封鎖。

以色列本月18日空襲加薩導致400多名巴勒斯坦人死亡，這是近18個月戰爭中死亡人數最多的事件之一，今年1月生效的停火協議也因此粉碎。加薩衛生部表示，大多數受害者是婦女和兒童。

人質 以色列 哈瑪斯 空襲 綁架 聯合國

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