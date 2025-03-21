為穩定關係…中日政經往來趨活躍 日方尋求解除進口水產禁令

日本立憲民主黨常任顧問、前幹事長岡田克也昨天率代表團在北京會見中共中宣部長李書磊。日媒稱，日中之間雖然面臨眾多難題，但旨在穩定關係的政治人士和經濟團體往來趨於活躍。

共同社中文網今天報導，日本立憲民主黨與中國共產黨去年8月簽署了旨在加強合作與交流的諒解備忘錄後，立憲民主黨議員這次對中國進行為期4天的訪問。

據報導，岡田克也表示正尋求中國完全解除對日本水產的進口禁令；而立憲民主黨深感肩負推動日中關係改善發展的重要責任，願大力促進兩國政界、青年、民間等各領域交流合作，呼籲兩國加強高層交流。

李書磊表示，中日雙方要共同落實好中國國家主席習近平和日本首相石破茂去年在利馬會晤時達成的共識，堅持和平共處、世代友好、互利合作、共同發展的正確方向，建立積極認知，加強人文交流，全面推進中日戰略互惠關係。

日本和中國去年9月達成協議，中方同意基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。石破茂稍早前也表示，將努力早日讓中方取消限制，完全恢復入口日本水產品。

共同社的報導表示，日中之間雖然面臨眾多難題，「但旨在穩定關係的政治家和經濟團體的往來趨於活躍」。

其中中國外長王毅將為出席22日的日中韓三國外長會談而訪日，還計畫出席時隔約6年重啟的「日中經濟高層對話」。

此外，去年8月跨黨派的日中友好議員聯盟時任會長二階俊博、同年12月日本外相岩屋毅分別訪中。今年以來，包括自民和公明兩黨的幹事長、日本經濟團體聯合會以及日中經濟協會等經濟界代表團都接連訪問中國。