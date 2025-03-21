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菲律賓破獲線上博弈基地 藏身駐菲代表處所在大樓

中央社／ 馬尼拉21日專電

菲律賓執法單位最近在駐菲代表處所在大樓破獲非法離岸博弈基地，逮捕131名員工，包括11名台灣人。駐菲代表處已確認這11人身分，並將提供必要法律協助。

菲律賓總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）19日晚間根據線報，聯合其他執法單位赴馬卡蒂市（Makati）一棟大樓臨檢，發現一家離岸博弈公司在第21樓非法運作，當場逮捕131人。

中華民國駐菲代表處與南非、加拿大、澳大利亞等國大使館，以及多個國際組織的辦公室，也設於這座大樓之內。

駐菲代表處警務秘書向中央社表示，已確認台灣人7男4女在這次菲警行動中被捕，初步調查顯示他們在台灣並無案底。

這11名台灣人已被移送至PAOCC拘留所留置，將在完成相關程序後被遣送返台。駐菲代表處將在他們被留置期間，定期探視並提供必要法律援助。

另一方面，菲律賓國家警隊刑事調查暨偵查小組（PNP-CIDG）今天發布新聞稿說，131名被捕嫌犯之中，有35人是菲籍，其餘來自中國、馬來西亞、台灣、日本、越南、蒙古、聖克里斯多福及尼維斯（St.Kitts and Nevis）和巴西。

執法人員說，這家公司名義上是軟體研發公司，實則暗中從事離岸博弈業務。

菲律賓離岸博弈產業（POGO）於2016年興起，許多公司在博弈的外殼下從事電信詐騙、洗錢、人口走私等不法行為，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）去年下令在年底前查封所有離岸博弈公司，所有外籍員工需在12月31日以前自動離境。

如今期限過後，估計仍有近萬名外籍員工滯菲，一些離岸博弈公司甚至化整為零，以打游擊方式繼續運作，菲律賓政府仍強力掃蕩中。

台灣人 菲律賓 馬來西亞

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