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塔斯社：俄最高安全官員抵北韓 擬會晤金正恩

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

俄羅斯塔斯社今天報導，俄國總統蒲亭的最高安全顧問蕭伊古已抵達北韓訪問，並計劃會晤北韓領導人金正恩，這是兩國安全關係取得重大進展之際，俄國官員最新一次到訪。

塔斯社（TASS）的報導並未提供進一步細節，北韓官方媒體也沒有報導蕭伊古（Sergei Shoigu）抵達北韓的消息。

蕭伊古於去年5月卸任國防部長，在此之前他曾多次訪問平壤，當時北韓正準備派軍協助俄羅斯對烏克蘭作戰。

美國和南韓官員表示，北韓已調派逾萬士兵至俄羅斯東部的庫斯克州（Kursk Oblast）投入對烏作戰，並運抵火砲和彈道飛彈等重型武器，據信莫斯科則以軍事和民用技術及經濟協助回報北韓。

平壤和莫斯科均否認北韓派兵及部署武器，卻說雙方將繼續履行兩國領導人去年6月簽署的戰略夥伴關係條約，當中包括共同防禦協議。

俄羅斯 北韓 平壤

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