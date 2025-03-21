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亞洲米價跌到2022年來最低 消費者荷包壓力減輕

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
亞洲基準米價比去年高峰回落逾30%，跌至2022年來最低。美聯社
亞洲基準米價比去年高峰回落逾30%，跌至2022年來最低。美聯社

由於過去一年來的天候較佳，亞洲基準米價比去年高峰回落逾30%，跌至2022年來最低，從菲律賓到塞內加爾等以稻米為主食的國家，消費者荷包壓力有望減輕。

彭博資訊報導，去年降雨良好幫助提振亞洲稻米產量，使全球庫存連兩年產季增加，且聖嬰現象預估不會在印度今年6-9月的雨季形成，已廢止出口管制的印度供應預料將「漫淹」市場，使作為亞洲基準米價的泰國白米價格跌至2022年來最低，預料將進一步下跌。

哈佛大學名譽教授提默指出，全球最大稻米出口國殷切想搶回先前在出口管制期間所流失的市場。

聯合國糧農組織（FAO）3月調高2024-2025年產季的全球稻米產量預估360萬噸，提高到5.43億噸，主要反映第二大稻米種植國印度的產量展望看好，以及柬埔寨和緬甸的種植量高於先前預期，將使2024-2025年產季的庫存量提高到2.06億噸，多於前一年的約2億噸。

雖然批發價要反映到零售價，還需要一段時間，但米價下跌已讓為生活成本所苦的許多家庭鬆了一口氣。在幾年前，炎熱乾旱的聖嬰現象衝擊稻米產量，促使印度實施出口禁令，加劇供應短缺。

米價跌儘管是消費者利多，卻構成農民的挑戰，若價格跌太多，可能促使農民在即將到來的產季減少種植，泰國農民2月抗議低米價，呼籲政府擴大支持，印尼糧食採購當局1月也擴大向當地農民以保證價格收購稻米。

印度 稻米 農民

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