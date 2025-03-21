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密西西比州議會通過友台決議 反中國扭曲2758號決議

中央社／ 華盛頓20日專電

美國密西西比州參、眾兩院19日通過「與台灣友好及促進經貿合作關係」共同決議，反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議排除台灣國際參與。

駐美國休士頓辦事處今天發布新聞稿表示，辦事處處長蕭伊芳19日獲邀前往密西西比州州議會，於參、眾兩院獲頒該決議書並公開演說。

蕭伊芳致詞感謝密州政界友人再度通過決議宣示挺台決心及台、密堅定友誼，並正視聯大第2758號決議遭中國謬誤詮釋。

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

辦事處指出，密西西比州議會通過的決議也表態支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際組織及公約，期待未來台密在經貿、教育、科技及文化等領域交流合作，深化雙邊關係。

這項共同決議由切桑尼奧爾（Lydia Chassaniol）等20位參議員共同提案，由副州長兼參議長霍西曼（Delbert Hosemann）及眾議長懷特（Jason White）簽署通過。

此外，蕭伊芳表示，密西西比州與台灣自1983年締結姐妹關係，雙邊經濟合作密切。密州在台灣設立經貿投資辦事處，將有助提升雙邊中小企業貿易與投資參與，在現有穩固的雙邊關係基礎上，持續開展貿易關係。

密西西比州業務由駐休士頓辦事處兼轄。

聯合國 關係

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