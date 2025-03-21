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與尼坦雅胡關係僵 以色列國安局長遭開除

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導

以色列國家安全局局長巴爾今天遭到解職。數天前，總理尼坦雅胡說他不再信任巴爾；本月稍早一份關於2023年10月7日哈瑪斯攻擊事件的報告所引發的後續風波可能也有影響。

法新社報導，以色列政府在聲明中說：「政府一致通過總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）結束國家安全局局長巴爾（Ronen Bar）任期的提案。」

聲明指出，巴爾將在繼任者獲得任命或最遲於4月10日前離職。

尼坦雅胡本月16日以「持續缺乏信任」為由，說明他為什麼決定將巴爾解職。巴爾是在1993年加入國內情報機構國家安全局。

巴爾於2021年10月由前朝政府任命為國家安全局（Shin Bet）局長，原本明年才卸任。上一任政府曾在2021年6月到2022年12月短暫將尼坦雅胡趕下台。

早在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月發動前所未有的攻擊引發加薩戰爭之前，巴爾與尼坦雅胡的關係就已經鬧僵，特別是針對導致國家嚴重分歧的司法改革提議。

國家安全局本月4日公布關於哈瑪斯攻擊事件的內部報告後，兩人的關係急轉直下。這份報告承認國家安全局本身未能阻止這場攻擊，但也稱某些政策讓哈瑪斯能夠進行大規模軍事擴張。

巴爾曾暗示他將在任期結束前辭職，為國家安全局未能阻止這場攻擊發生而負責。

巴爾遭開除激怒了在野政黨，並引發指責尼坦雅胡威脅民主的示威活動。

數以千計民眾今晚冒著惡劣天氣，相繼在尼坦雅胡位於耶路撒冷的私人住所及部長們齊聚的國會外頭示威。

巴爾今天在公開信中表示，尼坦雅胡的說法是「籠統、無事實根據的指控，似乎隱藏了決定結束（巴爾）職務的背後動機」。

他在信中寫道，尼坦雅胡真正的動機是基於「個人利益」，目的是「阻止調查導致10月7日攻擊案的事件及（國家安全局關注的）其他嚴重事件」。

他提到「複雜、範圍廣泛且高度敏感的調查」，涉及與尼坦雅胡關係密切的人士，據稱這些人收受來自卡達的金錢，媒體稱此案為「卡達門」（Qatargate）。

卡達 哈瑪斯 關係

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