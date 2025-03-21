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多國領袖齊聚柏林世界論壇 人手一張賴總統賀電

中央社／ 柏林20日專電

美國前總統柯林頓、以色列前總理歐麥特等多國政治領袖，近日齊聚柏林世界論壇，討論全球民主挑戰；台灣總統賴清德也以賀電祝福論壇成功，賀文被印製放在每位與會者座位上，被不少人打卡Po網。

世界論壇由柏林 「電影支持和平基金會」（Cinemafor Peace Foundation） 主辦，該基金會成立超過20年，旨在運用電影的影響力，提高全球對戰爭衝突、民主人權的關注，受喬治克隆尼（GeorgeClooney）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）等關注人權的重量級影星支持。

近年基金會延伸觸角，擴大舉辦民主論壇，今年以民主未來、AI科技為主題，18日舉行開幕典禮；柯林頓（Bill Clinton）、前美國國務卿希拉蕊（HillaryClinton）、立陶宛前總統格里包斯凱特（DaliaGrybauskaite）等多國政治領袖參與。

賴清德也特別致賀電，表達對主辦單位推動全球民主對話的高度肯定。

該賀電不僅由基金會創辦人、論壇主席比季李（Jaka Bizilj）公開致謝，也被印製多份放置在論壇開幕現場每位與會者的座位上，成為論壇溫暖的亮點之一，展現台灣對民主價值、和平對話及國際參與的支持。

在18日頒獎酒會上，主辦單位頒發「世紀和平締造者獎」，表彰柯林頓任期間推進波士尼亞、科索沃、前南斯拉夫、北愛爾蘭、以巴及東帝汶等地和平進程的貢獻。

1999年柯林頓政府支持北約空襲塞爾維亞，結束科索沃戰爭，最終促成科索沃獨立。

科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）在頒獎典禮擔任引言時回憶，1999年她與家人逃離戰火、藏身山區時，和其他孩子一起圍著一台小收音機，聆聽柯林頓解釋為什麼美國必須站出來幫助科索沃的演說。

奧斯曼尼說：「如果當時有人告訴我，有一天我能代表一個自由的科索沃共和國，站在這裡向我們的拯救者致意，我會以為這是不可能的夢。」

除奧斯曼尼，愛爾蘭前總理艾赫恩（BertieAhern）、羅馬尼亞前總統康斯坦司古（EmilConstantinescu）、及以色列前總理歐麥特（EhudOlmert）亦接連發言感謝柯林頓。

柯林頓致詞表示，嘗試去做重要的事往往伴隨批評與失敗，但他寧可承擔風險，也不願袖手旁觀。他說：「直到今天，我仍時常在深夜驚醒，反思當年無論是在科索沃，還是中東斡旋，是否還有我可以做得更好的地方。」

他並在演說最後分享來自已故昆蟲學家、哈佛教授威爾森（E.O.Wilson）的啟發，威爾森告訴柯林頓，地球上所有螞蟻的總重量，比所有人類加起來的重量還要重，因透過合作，發展出強大生存能力，已存活千萬年。

柯林頓 科索沃 美國

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