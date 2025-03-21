印尼東部火山爆發 峇里島多個航班取消或延遲
印尼機場官員今天說，至少7架從度假勝地峇里島起飛的國際班機被取消，因為印尼東部火山爆發，將黑色火山灰往空中噴發8公里之遠。
法新社報導，印尼當局表示，海拔1703公尺的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）位於佛羅雷斯島（Flores），昨晚爆發11分鐘又9秒，火山警戒已提升至最高等級。
峇里島恩古拉萊國際機場（Ngurah Rai InternationalAirport）發言人安達迪納（Andadina Dyah）透過聲明說，截至今天上午9時45分，「7個國際航班被取消，其中6個是飛往澳洲的捷星航空（Jetstar）班機，一個是飛往吉隆坡的亞洲航空（Air Asia）班機」。
聲明提到，另有多個國內和飛往泰國、新加坡和澳洲的國際航班延遲。
火山昨晚11時開始爆發，印尼火山機構在聲明中表示，灰黑間雜的火山灰柱密度非常高。
鄰近村莊尚未傳出災損，但火山機構警告居民，由於大雨，須慎防火山泥流。
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