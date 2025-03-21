英法新聯盟挺烏克蘭 馬克宏：3/27再開峰會
法國總統馬克宏表示，力挺烏克蘭的「志願者聯盟」（coalition ofthe willing）領袖將於下週再次會談，希望能敲定確保俄烏停戰的計畫。
法新社報導，近來國際上有一連串商討俄烏止戰議題的重大集會，包括所謂「志願者聯盟」領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於27日在巴黎會商。此外，美國將於24日在沙烏地阿拉伯分別與俄羅斯和烏克蘭舉行會談。
馬克宏（Emmanuel Macron）告訴媒體：「我們將於27日在巴黎舉行另一場志願者聯盟會議，澤倫斯基總統將出席。」
英國今天剛在倫敦舉行「志願者聯盟」軍事高層會議。
隨著美國總統川普推動俄烏停火，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，有關監督停火計畫會「逐漸成形」。
馬克宏與施凱爾都曾表示願意派軍到烏克蘭。馬克宏說，27日的會議將是「商討和調整」相關行動以確保停戰能持久的機會。
人在挪威的澤倫斯基表示，烏克蘭和美國官員24日將在沙烏地阿拉伯見面，以期在美國主導的行動上取得進展，確保終結俄羅斯侵略行動。
克里姆林宮先前已證實，同一天在沙烏地阿拉伯，俄羅斯官員也將與美方舉行會談。
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