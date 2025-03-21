快訊

中國高鐵強，美鐵我就爛？馬斯克不懂高鐵多燒錢

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

全球第二繁忙！倫敦希斯洛機場大停電 緊急關閉至21日午夜

英法新聯盟挺烏克蘭 馬克宏：3/27再開峰會

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導

法國總統馬克宏表示，力挺烏克蘭的「志願者聯盟」（coalition ofthe willing）領袖將於下週再次會談，希望能敲定確保俄烏停戰的計畫。

法新社報導，近來國際上有一連串商討俄烏止戰議題的重大集會，包括所謂「志願者聯盟」領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於27日在巴黎會商。此外，美國將於24日在沙烏地阿拉伯分別與俄羅斯和烏克蘭舉行會談。

馬克宏（Emmanuel Macron）告訴媒體：「我們將於27日在巴黎舉行另一場志願者聯盟會議，澤倫斯基總統將出席。」

英國今天剛在倫敦舉行「志願者聯盟」軍事高層會議。

隨著美國總統川普推動俄烏停火，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，有關監督停火計畫會「逐漸成形」。

馬克宏與施凱爾都曾表示願意派軍到烏克蘭。馬克宏說，27日的會議將是「商討和調整」相關行動以確保停戰能持久的機會。

人在挪威的澤倫斯基表示，烏克蘭和美國官員24日將在沙烏地阿拉伯見面，以期在美國主導的行動上取得進展，確保終結俄羅斯侵略行動。

克里姆林宮先前已證實，同一天在沙烏地阿拉伯，俄羅斯官員也將與美方舉行會談。

烏克蘭 美國 馬克宏

延伸閱讀

與川普通話積極且坦誠！澤倫斯基：在美國領導下今年就能實現持久和平

通話澤倫斯基 川普：美國掌控烏克蘭電廠 有助保護能源

川普和普亭結束熱線！同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

普亭諷法國重蹈拿破崙征俄失敗後塵 馬克宏高EQ回應：他搞錯歷史

相關新聞

全球第二繁忙的倫敦希斯洛機場大停電！緊急關閉至21日午夜

彭博資訊等報導，全球最繁忙機場之一的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）21日將全天候關閉，原因是為機...

海嘯疑慮？印尼火山大規模噴發 日本氣象廳：潮位無異常

印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）20日深夜大規模噴發，火山煙灰直竄1萬6...

哈瑪斯反擊了！朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡

以色列本周恢復對加薩的軍事攻擊，結束為期2個月的停火，造成至少500人死亡。作為回應，哈瑪斯20日首次向以色列發動火箭彈...

高鐵是個賠錢貨？川普究竟想要哪一種鐵路

2024年8月美國總統競選期間，川普和馬斯克（Elon Musk）兩人在X上進行了一場兩個多小時的對談，川普提到美國沒有像日本新幹線一樣的高鐵是「不合理的」，「子彈列車的速度…真是難以想像的快，又舒服的不可思議…我們居然沒有這種先進的東西，連邊都沾不上。」並提到可以利用高速隧道來完成這一件事情，而這恰好是之前馬斯克旗下的無聊公司（the Boring Company）一直想要實現的「超級高鐵」（Hyperloop）概念（一種以管道運輸為技術基礎，以私人運具為載具的高速運送方式）。

以色列鬧內鬨！內閣一致同意解職安全局長 內唐亞胡批「性格軟弱」

以色列總理內唐亞胡辦公室20日宣布，內閣一致投票贊成解職以色列國家安全局（Shin Bet，又稱辛貝特）局長巴爾（Ron...

擔心美國從遠端動手腳 盟邦對F-35戰機有疑慮

美軍F-35戰機是全球最先進的戰機，各國求之不得，現在卻傳出德國和加拿大考慮縮減訂單的消息。原因是美方堅持在特殊情況下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。