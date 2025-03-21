加媒：總理卡尼擬宣布提前4月28日選舉

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）今天引述消息來源報導，加國總理卡尼（Mark Carney）準備在23日宣布提前於4月28日舉行聯邦選舉。

執政自由黨（Liberal Party）消息人士先前曾告訴路透社，卡尼本月9日贏得自由黨黨魁之爭，接替杜魯道（Justin Trudeau）成為總理後，很快將宣布舉行選舉，在與美國關係惡化的動盪時期尋求強而有力的執政授權。

卡尼發言人拒絕對此發表評論，卡尼在亞伯達省首府艾德蒙頓（Edmonton）被記者問及這則報導時，也迴避相關問題。

他表示：「無庸置疑的是，在這個危機時刻，政府需要強而有力且明確的授權。」

卡尼曾擔任兩屆加拿大央行總裁，先前並無政治或競選經驗，然而他說服黨員，稱他是對抗美國總統川普的最佳人選，而在兩週前當選為自由黨黨魁。

卡尼尚未與川普通話，或提出詳細計畫說明要如何因應可能重創加國經濟的關稅措施。他試圖降低緊張局勢，並告訴記者他尊重川普打算做的事。

卡尼將在選戰中面對保守黨（Conservative Party）黨魁博勵治（Pierre Poilievre），他是一位經驗豐富的政治家。

杜魯道過去擔任總理逾9年，今年1月面臨個人支持率暴跌而黯然下台，在這之前，保守黨在民調上一直大幅領先。