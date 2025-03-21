快訊

中國高鐵強，美鐵我就爛？馬斯克不懂高鐵多燒錢

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

全球第二繁忙！倫敦希斯洛機場大停電 緊急關閉至21日午夜

加媒：總理卡尼擬宣布提前4月28日選舉

中央社／ 渥太華20日綜合外電報導

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）今天引述消息來源報導，加國總理卡尼（Mark Carney）準備在23日宣布提前於4月28日舉行聯邦選舉。

執政自由黨（Liberal Party）消息人士先前曾告訴路透社，卡尼本月9日贏得自由黨黨魁之爭，接替杜魯道（Justin Trudeau）成為總理後，很快將宣布舉行選舉，在與美國關係惡化的動盪時期尋求強而有力的執政授權。

卡尼發言人拒絕對此發表評論，卡尼在亞伯達省首府艾德蒙頓（Edmonton）被記者問及這則報導時，也迴避相關問題。

他表示：「無庸置疑的是，在這個危機時刻，政府需要強而有力且明確的授權。」

卡尼曾擔任兩屆加拿大央行總裁，先前並無政治或競選經驗，然而他說服黨員，稱他是對抗美國總統川普的最佳人選，而在兩週前當選為自由黨黨魁。

卡尼尚未與川普通話，或提出詳細計畫說明要如何因應可能重創加國經濟的關稅措施。他試圖降低緊張局勢，並告訴記者他尊重川普打算做的事。

卡尼將在選戰中面對保守黨（Conservative Party）黨魁博勵治（Pierre Poilievre），他是一位經驗豐富的政治家。

杜魯道過去擔任總理逾9年，今年1月面臨個人支持率暴跌而黯然下台，在這之前，保守黨在民調上一直大幅領先。

川普 美國

延伸閱讀

親川普參議員抵達北京訪問 分析：或展開美中幕後談判

川普要將白宮玫瑰花園改造成海湖莊園風格

美將與俄烏代表分別會晤 川普：很快就會跟烏克蘭簽礦產協議

加拿大總理卡尼傳周日將宣布 4月28日提前舉行大選

相關新聞

全球第二繁忙的倫敦希斯洛機場大停電！緊急關閉至21日午夜

彭博資訊等報導，全球最繁忙機場之一的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）21日將全天候關閉，原因是為機...

海嘯疑慮？印尼火山大規模噴發 日本氣象廳：潮位無異常

印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）20日深夜大規模噴發，火山煙灰直竄1萬6...

哈瑪斯反擊了！朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡

以色列本周恢復對加薩的軍事攻擊，結束為期2個月的停火，造成至少500人死亡。作為回應，哈瑪斯20日首次向以色列發動火箭彈...

高鐵是個賠錢貨？川普究竟想要哪一種鐵路

2024年8月美國總統競選期間，川普和馬斯克（Elon Musk）兩人在X上進行了一場兩個多小時的對談，川普提到美國沒有像日本新幹線一樣的高鐵是「不合理的」，「子彈列車的速度…真是難以想像的快，又舒服的不可思議…我們居然沒有這種先進的東西，連邊都沾不上。」並提到可以利用高速隧道來完成這一件事情，而這恰好是之前馬斯克旗下的無聊公司（the Boring Company）一直想要實現的「超級高鐵」（Hyperloop）概念（一種以管道運輸為技術基礎，以私人運具為載具的高速運送方式）。

以色列鬧內鬨！內閣一致同意解職安全局長 內唐亞胡批「性格軟弱」

以色列總理內唐亞胡辦公室20日宣布，內閣一致投票贊成解職以色列國家安全局（Shin Bet，又稱辛貝特）局長巴爾（Ron...

擔心美國從遠端動手腳 盟邦對F-35戰機有疑慮

美軍F-35戰機是全球最先進的戰機，各國求之不得，現在卻傳出德國和加拿大考慮縮減訂單的消息。原因是美方堅持在特殊情況下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。