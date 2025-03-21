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全球第二繁忙的倫敦希斯洛機場大停電！緊急關閉至21日午夜
彭博資訊等報導，全球最繁忙機場之一的英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）21日將全天候關閉，原因是為機場供電的變電站發生火災，導致機場大面積停電。
希斯洛機場在21日凌晨3時在官網發布聲明表示，由於為機場供電的變電站發生火災，導致機場遭遇大面積停電，「為維護旅客與員工安全，機場將關閉至3月21日深夜23時59分」，建議旅客不要前往機場並連繫航空公司以取得更多資訊。
希斯洛機場是英國首都倫敦的主要國際機場，同時是英國航空與維珍航空的樞紐機場，每天起降超過1400個航班，接應超過20萬名旅客。依據旅遊數據公司OAG，希斯洛機場2024年是全球第二繁忙的國際機場，僅次於杜拜機場。
根據航班追蹤網站FlightRadar24顯示，部分飛行中的航班正在改道。
倫敦消防隊表示，變電站的一台變壓器起火，已出動10輛消防車與70消防人員搶救中，總計疏散大約150人。變電站的火勢相當猛烈，還有民眾聽到爆炸巨響，火災事件導致當地部分地區停電。
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