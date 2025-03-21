全球第二繁忙的倫敦希斯洛機場大停電！緊急關閉至21日午夜

2024年8月美國總統競選期間，川普和馬斯克（Elon Musk）兩人在X上進行了一場兩個多小時的對談，川普提到美國沒有像日本新幹線一樣的高鐵是「不合理的」，「子彈列車的速度…真是難以想像的快，又舒服的不可思議…我們居然沒有這種先進的東西，連邊都沾不上。」並提到可以利用高速隧道來完成這一件事情，而這恰好是之前馬斯克旗下的無聊公司（the Boring Company）一直想要實現的「超級高鐵」（Hyperloop）概念（一種以管道運輸為技術基礎，以私人運具為載具的高速運送方式）。

2025-03-21 09:41