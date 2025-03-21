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海嘯疑慮？印尼火山大規模噴發 日本氣象廳：潮位無異常

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印尼東部勒沃托比拉基拉基火山20日深夜大規模噴發。取自kompa報網站
印尼東部勒沃托比拉基拉基火山20日深夜大規模噴發。取自kompa報網站

印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）20日深夜大規模噴發，火山煙灰直竄1萬6000公尺高空，當局已把火山警戒級別調升至最高級別4級，敦促居民保持警戒。

Fox Weather等報導，位於弗洛勒斯島（Flores Island）的勒沃托比拉基拉基火山，20日晚間22時56分爆發，噴發時間長達11分9秒，火山灰柱呈現灰黑色，當局已在火山周邊7至8公里處設立禁區。印尼火山機構警告當地居民，強降雨可能引發火山泥流。

印尼地質官員稱，13日至20日期間，火山附近共發生數百次地震，最新一次火山爆發發生在當地時間20日午夜左右。

火山噴發後引發外界擔心是否發生海嘯日本氣象廳此前推測若真的引發海嘯，那將在21日凌晨3時30分左右抵達日本沖繩縣。不過根據日本氣象廳最新說法，截至21日上午6時30分尚未出現明顯潮汐水位變化，宣布對日本沒有海嘯影響。

勒沃托比拉基拉基火山在上一次大規模噴發是在2024年11月，造成9人死亡，飛往峇里島的數十個國際航班取消，迫使數千人撤離。

印尼 日本 海嘯

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