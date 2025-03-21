海嘯疑慮？印尼火山大規模噴發 日本氣象廳：潮位無異常
印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）20日深夜大規模噴發，火山煙灰直竄1萬6000公尺高空，當局已把火山警戒級別調升至最高級別4級，敦促居民保持警戒。
Fox Weather等報導，位於弗洛勒斯島（Flores Island）的勒沃托比拉基拉基火山，20日晚間22時56分爆發，噴發時間長達11分9秒，火山灰柱呈現灰黑色，當局已在火山周邊7至8公里處設立禁區。印尼火山機構警告當地居民，強降雨可能引發火山泥流。
印尼地質官員稱，13日至20日期間，火山附近共發生數百次地震，最新一次火山爆發發生在當地時間20日午夜左右。
火山噴發後引發外界擔心是否發生海嘯，日本氣象廳此前推測若真的引發海嘯，那將在21日凌晨3時30分左右抵達日本沖繩縣。不過根據日本氣象廳最新說法，截至21日上午6時30分尚未出現明顯潮汐水位變化，宣布對日本沒有海嘯影響。
勒沃托比拉基拉基火山在上一次大規模噴發是在2024年11月，造成9人死亡，飛往峇里島的數十個國際航班取消，迫使數千人撤離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言