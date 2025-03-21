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美擴大制裁伊朗逼核協商 首度鎖定中國小煉油廠

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國今天公布與伊朗有關的新制裁措施，首度鎖定包括中國一間「茶壺」煉油廠在內等實體，以及供應原油給這類加工廠的船隻。所謂「茶壺」煉油廠即地方小型獨立煉油廠。

路透社報導，美國總統川普今年2月表示，將重新採取「最大施壓」行動，包括讓伊朗的出口歸零。華府今天的制裁是川普發表這番談話以來針對伊朗石油的第4輪制裁措施。川普的目標是阻止德黑蘭當局獲取核武和資助激進團體。

美國財政部鎖定制裁的煉油廠是位於中國的山東壽光魯清石化有限公司。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社群媒體X發文說：「所謂的『茶壺』煉油廠購買伊朗石油，為伊朗政權提供主要經濟命脈，而伊朗政權是恐怖主義的全球頭號贊助者，也是凶殘葉門青年運動（Houthis）的主要支持者。」

中國不承認美國的制裁措施，同時也是伊朗石油的最大進口國。中國和伊朗已建立一套主要使用人民幣和中間商網絡的貿易系統，避開使用美元和受到美國監管機構影響。

中國駐華盛頓大使館發言人表示：「中國一直堅定反對美國非法且站不住腳的片面制裁措施，以及所謂的長臂管轄權（long-arm jurisdiction）。」

華府本月稍早要求與德黑蘭當局進行核子會談後，中國和俄羅斯表態支持伊朗，外交官員說，惟有在「相互尊重」的情況下才會恢復對話，且所有制裁措施都應解除。

分析人士表示，華府採取漸進式制裁措施，並未對協助交易的大型中國銀行採取行動，以避免激怒北京，引來經濟報復。

獨立能源市場、政策和地緣政治分析公司RapidanEnergy執行長摩戴爾（Scott Modell）說：「這個策略似乎鎖定中國作為施壓伊朗的手段，目前僅施加最小壓力，同時逐步增加力道，以促使伊朗達成核協議。」

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，這間煉油廠向與葉門青年運動及伊朗國防和武裝部隊後勤部（Ministry of Defense of Armed Forces Logistics）有關的船隻買油；美國已將青年運動認定為「外國恐怖組織」。

德黑蘭當局則堅稱其核能計畫僅用於和平用途，但西方國家認為，伊朗將鈾濃縮至接近武器級程度的行為並沒有合理的民用用途。

美國財政部也對12個實體祭出制裁，並將8艘油輪列為凍結資產，認為這些船隻負責將數百萬桶伊朗原油運往中國。這些船隻是伊朗油輪「影子艦隊」的一部分，專門供應私人煉油廠。

伊朗 德黑蘭 美國

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