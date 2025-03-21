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強化戰時防護 立陶宛政府資助地方升級避難設施

中央社／ 維爾紐斯21日專電

立陶宛目前有逾6400座緊急避難設施，可容納約150萬人，相當於全國人口的一半。為確保民眾在緊急情況下的安全，立陶宛內政部20日宣布撥款1200萬歐元（約新台幣4.3億），資助地方政府發展與升級避難設施。

根據立陶宛內政部發布的新聞稿，內政部長康德拉托維奇（Vladislav Kondratovič）表示，「民防強化與發展計畫」第一階段將有51個地方政府獲得補助，預計在約一年半內用於350座避難設施的升級與現代化；第二階段將於夏季展開，預計補助總額將達到1600萬歐元（約新台幣5.7億）。政府將在「民防強化與發展計畫」期間，持續對指定的避難所進行現代化改造，直至2030年。

內政部指出，地方政府可利用補助增設疏散出口、安裝防護窗板、升級通風系統、設置發電機、加強建築結構等必要工程。

預計在投資計畫完成後，立陶宛4成的避難設施將達到第2級中等防護標準，可提供24小時的保護。部分設施將維持為第3級，即最多5小時的保護，其他避難設施將升級至第1級，將可提供最多72小時的庇護。

目前，立陶宛全國共有6453座避難設施，可容納約150萬人，相當於全國人口的54%。其中，28個地方政府擁有足夠的避難設施，而32個地方政府仍面臨設施不足的問題。根據規劃，立陶宛城市應能為至少6成的人口提供庇護，郊區的避難設施則需容納4成人口。

政府已從國家國防基金中撥款2500萬歐元（約新台幣9億）用於加強民防，由內政部負責執行相關計畫。

此外，立陶宛內政部近期也推出名為「LT72」的手機應用程式，民眾可透過該程式查詢最近的避難設施，以便在空襲警報發生時迅速避難。

內政部 民防 立陶宛

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