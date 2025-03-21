快訊

排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 她開箱傻眼 業者緊急回應了

家寧道歉「念稿4分鐘」被罵爆 Joeman教1招秒縮3分鐘：賺爛了

4月起生效！賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000元

聽新聞
0:00 / 0:00

哈瑪斯反擊了！朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列本周恢復對加薩的軍事攻擊，結束為期2個月的停火，造成至少500人死亡。新華社
以色列本周恢復對加薩的軍事攻擊，結束為期2個月的停火，造成至少500人死亡。新華社

以色列本周恢復對加薩的軍事攻擊，結束為期2個月的停火，造成至少500人死亡。作為回應，哈瑪斯20日首次向以色列發動火箭彈攻擊，標誌衝突進一步升級。

CNN報導，以色列18日重啟軍事行動，先對加薩發動密集空襲，隨後在19日展開地面攻勢，對加薩走廊中部和南部進行有針對性的地面行動，封鎖加薩的主要南北通道。

加薩衛生部回報，自新一輪攻勢開始以來，巴勒斯坦已有504人喪命，其中包括近200名兒童。

哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）20日表示，他們朝特拉維夫發射多枚M90火箭彈，以回應以色列對加薩平民的「屠殺」。

以色列國防軍也證實，有3枚火箭彈由加薩地區發射，其中1枚被以軍成功攔截，另外2枚則落在特拉維夫空曠地區，並未造成人員傷亡。

這是哈瑪斯自以哈簽訂停火協議以來，首次發動的火箭彈攻擊。與此同時，葉門激進組織「青年運動」也以聲援哈瑪斯為名，向以色列發射1枚彈道飛彈，但被以軍成功攔截。

對於停火協議的破壞，以哈雙方都歸咎於對方，以色列聲稱哈瑪斯拒絕接受修改之後的停火條款，哈瑪斯則表示以色列總理內唐亞胡單方面破壞停火，使人質置於「命運未卜」的險境之中。

以色列 哈瑪斯 火箭

延伸閱讀

停火協議破裂…以色列施壓哈瑪斯 恢復對加薩地面進攻

以色列為何再攻加薩？專家：內唐亞胡聲東擊西之計

以色列空襲加薩逾320死 分析家：恐導致全面戰爭

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

相關新聞

哈瑪斯反擊了！朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡

以色列本周恢復對加薩的軍事攻擊，結束為期2個月的停火，造成至少500人死亡。作為回應，哈瑪斯20日首次向以色列發動火箭彈...

以色列鬧內鬨！內閣一致同意解職安全局長 內唐亞胡批「性格軟弱」

以色列總理內唐亞胡辦公室20日宣布，內閣一致投票贊成解職以色列國家安全局（Shin Bet，又稱辛貝特）局長巴爾（Ron...

擔心美國從遠端動手腳 盟邦對F-35戰機有疑慮

美軍F-35戰機是全球最先進的戰機，各國求之不得，現在卻傳出德國和加拿大考慮縮減訂單的消息。原因是美方堅持在特殊情況下，...

高鐵是個賠錢貨？川普究竟想要哪一種鐵路

2024年8月美國總統競選期間，川普和馬斯克（Elon Musk）兩人在X上進行了一場兩個多小時的對談，川普提到美國沒有像日本新幹線一樣的高鐵是「不合理的」，「子彈列車的速度…真是難以想像的快，又舒服的不可思議…我們居然沒有這種先進的東西，連邊都沾不上。」並提到可以利用高速隧道來完成這一件事情，而這恰好是之前馬斯克旗下的無聊公司（the Boring Company）一直想要實現的「超級高鐵」（Hyperloop）概念（一種以管道運輸為技術基礎，以私人運具為載具的高速運送方式）。

大谷翔平等巨星大舉進軍大聯盟 日本棒球進入黃金時代

以洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平為首，本季美國職棒大聯盟有12名日本選手，人數創史上新高，合約總額達17億美元，專家認為日本棒球已進入黃金時代。

義眾院外委會報告：北京推翻台灣民主將重擊西方

義大利眾院外委會今天公布一份印太區域重要調查報告。內容警示，若北京政權推翻台灣民主體制，將對西方造成重大政經衝擊，因為台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。