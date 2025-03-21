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美韓軍演剛落幕 金正恩督導北韓防空飛彈試射

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩昨天親自督導北韓最新型防空飛彈系統的試射。

綜合路透社與法新社報導，北韓中央通信社指出，這次防空飛彈試射證明了這套系統的「戰鬥快速反應能力」。南韓與美國為期11天的年度大型「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演昨天才剛落幕。

北韓中央通信社寫道，金正恩對這套防空系統表示讚賞，並稱北韓軍隊將「配備另一種具有優異戰鬥性能的重要防禦武器系統」。

報導中並未具體說明測試地點。

首爾方面本月10日表示，在南韓與美軍展開聯合演習後，北韓發射「多枚不明彈道飛彈」。

北韓國防部一名發言人昨天發表另一份聲明，譴責美韓這次軍演「只不過是侵略戰爭的一次預演」。

根據北韓中央通信社報導，北韓飛彈管理局（Missile Administration）進行這次防空飛彈試驗，是為了檢驗已開始生產的系統性能。

北韓 彈道飛彈 金正恩

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