法國記者報導強迫勞動 遭中國宣傳機構抹黑網暴

兩名法國記者因2月初探查迪卡儂中國工廠強迫勞動的報導，自3月中起成為中國宣傳機構騷擾和抹黑的目標。無國界記者組織昨天譴責，中國網民死亡威脅在內的網路暴力攻擊，呼籲法國司法單位展開調查。

再度有外國記者被中國騷擾、網路攻擊的事件發生。法國解放報（La Libération）昨天報導，法國電視二台（France 2）兩位記者在2月初針對中國強迫勞動的調查紀錄片播出後，成為中國大規模抹黑行動的目標。

這部「金錢調查」（Cash investigation）節目與媒體平台「揭露」（Disclose）共同製作的2個半小時紀錄片，主要跟拍、專訪掌控法國最大跨國企業之一迪卡儂（Décathlon）、歐尚（Auchan）的穆里葉（Mulliez）家族成員，並揭露幕後秘辛。影片其中一小部份則聚焦迪卡儂中國外包工廠疑涉強迫勞動與使用新疆棉花的調查。

節目取得迪卡儂外包廠的資料，其中包括青島即發（Qingdao Jifa）紡織集團工廠，該集團也在美國議員建立的涉及強迫勞動企業名單中。兩位法國女記者帶著隱藏攝影機喬裝旅遊網紅拍攝工廠內部，並與管理人員對話。

報導引起中國官媒不滿。16日，新華社批評，「節目『移花接木』式的造謠」，稱法國記者「公然違背職業操守，以『坑蒙拐騙』手段，與反華分子勾結上演一出充斥謊言的鬧劇」。中國駐法大使館也在微信上轉發該聲明。

過去幾天起，許多親北京的網紅開始攻擊兩位法國記者，其中包括為上海日報工作的紐西蘭YouTuber安柏然（Andy Boreham）。法媒指出，安柏然獲中國媒體支持，這支「兩位反中法國『記者』被抓包撒謊」影片如今已超過13萬次觀看，不少網紅也引用重製。

這些轉發下方出現辱罵甚至威脅字眼，如「這兩隻母狗叫什麼名字？」、「如果在中國看到他們，我會打人」。

不僅網友剪輯製作辱罵兩人抖音短片大量傳播，兩個人的X帳號也湧入簡體中文的謾罵與威脅字眼，如「愚蠢的白皮母豬」、「造謠死全家」，或「家人不知何時會死」等。

無國界記者組織（RSF）昨天發出新聞稿，譴責死亡威脅在內的網路暴力攻擊，呼籲法國司法單位展開調查、起訴相關人等，並對平台進行有效監管，「以有效打擊對記者的恐嚇活動」。

該聲明指出，兩位法國記者成為中國政權宣傳機構騷擾和抹黑活動的目標。自3月1日以來，社交網路上已發布了數千條訊息，內容從辱罵到死亡威脅。

因大量人身攻擊，法國電視二台已在YouTube撤下該紀錄片的迪卡儂中國工廠片段。不過完整紀錄片仍能在電視台官網觀看，且「揭露」的YouTube帳號也保留該片段。

據無國界記者組織觀察，自16日起，新華社等中國官方機構加大抹黑記者與法國節目的力道，相關YouTube、抖音短片等約也在同一時間一併冒出。不只指控的論述與用詞大同小異，許多網友都是許久未活動的「沉睡」帳號。

根據解放報，這段採訪有三大爭議，也是中國網友緊咬的攻擊點。一是記者拍到一名12歲童工正在工作。中國網友稱女孩是來等母親，記者「誘導」女孩假裝工作。

然而也有其他網友在reddit上反駁，表示女童回覆記者不去學校時會來此幫忙，且女童入鏡時本就在工作，熟練的縫扣子動作更顯示這並非第一次。

此外，還有東北口音「全勤獎」、「超天數獎」可能被誤翻為「新疆」、「朝鮮族」，以及工廠人員回覆部分棉花來自新疆，是否就等同於迪卡儂使用新疆棉花的問題。

無國界記者組織強調，這次網路霸凌再次證明在中國從事新聞工作所面臨的風險。

2024年無國界記者組織世界新聞自由指數，中國在180個國家和地區中排名第172位，「中共透過審查、監視和驅逐外國記者嚴格控制資訊。北京試圖強加敘事，限制在其領土上進行獨立調查，也透過國家媒體在國際密集宣傳」。